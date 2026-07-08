«Τα λαμόγια τελείωσαν» - Στήριξη 61 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα, ανακοίνωσε ο Σχοινάς

Την εξασφάλιση επιπλέον 21 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους για την στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, ανακοίνωσε στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.

Παρεμβαίνοντας στη διακομματική επιτροπή για το αγροτικό, γνωστοποίησε πως την επόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών θα εγκρίνει την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού αποθεματικού. Μάλιστα, ανακοίνωσε πως στα 21 εκατ. ευρώ θα προστεθούν ακόμη 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, επομένως η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει συνολικώς τα 61 εκατ. ευρώ.

«Η ανοχή τελείωσε. Οι επιτήδειοι τελείωσαν. Τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση, παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφορικώς με τις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες διερευνώνται.

Αναφερόμενος δε στο νέο ΟΣΔΕ που ανοίγει τον Ιούλιο, ενημέρωσε πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του Κτηματολογίου, του myDATA, των μητρώων του υπουργείου και της ΑΑΔΕ, επομένως θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό, και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος.



«Ο στόχος μας είναι να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης, να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα», υποστήριξε ο υπουργός.