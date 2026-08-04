Αποζημιώσεις 4,2 εκατ. ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για ζωονόσους

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, την οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4.218.469 ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό.

Η εντολή πληρωμής έχει ήδη δοθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τα ποσά αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες μία έως δύο εργάσιμες ημέρες.

Οι αποζημιώσεις αφορούν συνολικά 75.316 ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο εφαρμογής των κτηνιατρικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.

Ειδικότερα, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται αποζημιώσεις ύψους 1.378.057 ευρώ, οι οποίες αφορούν 103 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 58.031 θανατωθέντα ζώα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο προβλέπονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2.840.412 ευρώ, που αφορούν 73 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 17.285 θανατωθέντα ζώα.

Ανά Περιφέρεια, οι αποζημιώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 855.042,10 ευρώ για 37 εκμεταλλεύσεις.

Αττική: 35.228,10 ευρώ για 4 εκμεταλλεύσεις.

Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος): 2.840.412 ευρώ για 73 εκμεταλλεύσεις.

Ήπειρος: 42.378 ευρώ για 4 εκμεταλλεύσεις.

Θεσσαλία: 75.180,80 ευρώ για 21 εκμεταλλεύσεις.

Κεντρική Μακεδονία: 274.668,40 ευρώ για 22 εκμεταλλεύσεις.

Νότιο Αιγαίο: 2.393,60 ευρώ για 3 εκμεταλλεύσεις.

Πελοπόννησος: 93.166 ευρώ για 12 εκμεταλλεύσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της οριστικοποίησης των στοιχείων, βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις στους δικαιούχους.

Το ΥΠΑΑΤ επισημαίνει ότι συνεχίζει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους, σε στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες, με στόχο την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Σε δήλωσή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, ανέφερε ότι «η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται έντονα από τις επιζωοτίες και υπογράμμισε πως η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών... Η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης των επιζωοτιών».