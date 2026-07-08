Τροπολογία Χατζηδάκη για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης - Ποια μέτρα προβλέπονται

Συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των περιοχών που επηρεάζονται από τα προγράμματα απολιγνιτοποίησης και απανθρακοποίησης, περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυξημένη μοριοδότηση των κατοίκων για προσλήψεις στο Δημόσιο καθώς και αυξημένες ενισχύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου για τις τοπικές επιχειρήσεις.

«Με την τροπολογία θεσπίζεται Οριζόντια Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης, που εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών αυτών θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, πρόγραμμα και χρηματοδοτικό εργαλείο», επισημαίνεται από πλευράς αντιπροεδρίας, ενώ όπως σημειώνεται ακόμη, με τη διάταξη «λαμβάνει πλέον επίσημο χαρακτήρα, η ειδική μέριμνα για την ένταξη των περιοχών αυτών στα σχέδια δίκαιης μετάβασης», ενώ «ικανοποιείται το σχετικό αίτημα βουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων των συγκεκριμένων περιοχών».

Η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών η οποία ψηφίζεται το βράδυ της Τετάρτης (8/7) από την Ολομέλεια.