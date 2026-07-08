ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση Δημητριάδη: «Παράξενη αναφορά, μας απειλεί;»

Την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη στα social media για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τη συζήτηση για την κλήση του, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ με μία αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «παράξενη» την αναφορά του στις υποκλοπές και στη δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.

Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;» σχολιάζει, μεταξύ άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη.

H ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά.

Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.

Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;