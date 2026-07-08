Δημητριάδης: Έχω ήδη καταθέσει δυο φορές στην Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο

Με ανάρτησή του στα social media ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και στη συζήτηση για την κλήση τόσο του ιδίου όσο και του Ταλ Ντίλιαν μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Η ταύτιση της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ). Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια», γράφει στην ανάρτησή του.