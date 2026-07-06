Οι ήρωες που έβαλαν τον Σαμαρά στα social media.....

Ακόμα και οι πιο εξοικειωμένοι, δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν χθες το πρωί είδαν στα social media να κυκλοφορύν βίντεο με τον Αντώνη Σαμαρά να συζητά, χαλαρός, με τον συνεργάτη του Νίκο Τσούτσια σχολιάζοντας θέματα της επικαιρότητας (που όλως τυχαίως είχαν να κάνουν με τη ΝΔ του Μητσοτάκη).

Ο Αντώνης Σαμαράς μπήκε στον «κόσμο» των social media.

Αυτή είναι η είδηση και όχι τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός για την Ντόρα και τη ΝΔ για την οποία προσπάθησε να πείσει τους νεοδημοκράτες ψηφοφόρους ότι δεν θα ευθύνεται εκείνος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πιάσει την αυτοδυναμία στην οποία στοχεύει.

Καλά όλα αυτά.

Εδώ υπάρχει όμως ένα μεγάλο θέμα που αφορά στους ανθρώπους που εκλήθησαν να φέρουν εις πέρας αυτή τη δουλειά. Γιατί όσοι γνωρίζουν τον πρώην πρωθυπουργό, τη σχέση του με τις κάμερες, τη σχολαστικότητά του και τον τρόπο με τον οποίο απαιτεί να γίνονται τα πράγματα, καταλήγει σε ένα και μόνο συμπέρασμα.

Ήρωες όλοι όσοι πήραν μέρος σε αυτό το project που θα ψάξω να βρω πόση ώρα κράτησε μέχρι να δούμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.