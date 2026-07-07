Αποχώρηση και της Γιώτας Πούλου από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τους Δημοκράτες, σε ένα ευρύτερα ρευστό πολιτικό σκηνικό αυτό το διάστημα.

Μετά τον Μιχάλη Χουρδάκη και τη Θεοδώρα Τζάκρη, σειρά τώρα είχε η αποχώρηση της Γιώτας Πούλου.

Η ανακοίνωση του κόμματος με επικεφαλής τον Στέφανο Κασσελάκη γνωστοποίησε το γεγονός με το εξής μικρό σημείωμα: «Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των Δημοκρατών. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ζωή με νόημα».

«Θα συνεχίσω προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ»

Η ίδια στην προσωπική της ανάρτηση στο Facebook απέφυγε να κοινοποιήσει ολόκληρο το σκεπτικό της αποχώρησής της, αλλά υπογράμμισε πως θα συνεχίσει την παρουσία της στην πολιτική σκηνή:

«Επιλέγω να μην κοινοποιήσω δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής μου, που κατέθεσα σήμερα στο Εκτελεστικό Γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της.

Το πρώτο για το τι θα συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους/σες, συναγωνιστές/τριες, μέλη των Δημοκρατών Π.Κ.:

Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες».