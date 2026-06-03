«Φαντασιώσεις, δεν πάω στο ΠΑΣΟΚ» λέει ο Κασσελάκης

Aνακοίνωση εξέδωσε το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη οι «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» προκειμένου να διαψεύσει το γαϊτανάκι των περίεργων πληροφοριών περί μετακίνησής του στο... ΠΑΣΟΚ.

«Η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο», γράφει - μεταξύ άλλων - η ανακοίνωση. Από την οποία δεν λείπουν και οι... νουθεσίες προς τα ΜΜΕ για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να δημοσιεύουν πληροφορίες ή «σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων».

Η ανακοίνωση από τους «Δημοκράτες»

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διακίνηση δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που παρουσιάζουν ως δεδομένη τη δήθεν μετακίνηση του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη, στο ΠΑΣΟΚ!

Η συγκεκριμένη «είδηση» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Πρόκειται για κατασκεύασμα που βασίζεται αποκλειστικά σε φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθους όσων αδυνατούν να αποδεχθούν την αυτόνομη πολιτική πορεία και τη δυναμική παρουσία των Δημοκρατών στον δημόσιο διάλογο.

Θα περιμέναμε από ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία και να διασταυρώνουν στοιχειωδώς τις πληροφορίες που δημοσιεύουν, αντί να αναπαράγουν σενάρια πολιτικής μυθοπλασίας με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην αποστολή τους: την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πολιτικού φορέα που εκφράζει τους πολίτες που αναζητούν μια πραγματική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.

Όσοι επενδύουν σε φήμες και πολιτικά κουτσομπολιά θα απογοητευτούν. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τους τίτλους που επιλέγουν να κατασκευάζουν.

Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μπροστά.