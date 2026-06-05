ΠΑΣΟΚ: Οι άσοι στο μανίκι του Ανδρουλάκη για να αντιμετωπιστούν οι ήττες στις δημοσκοπήσεις

Με τη σκιά των δημοσκοπήσεων να πέφτει βαριά πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει στο σημερινό κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να «απεγκλωβίσει» τη συζήτηση από μια εσωστρεφή ομφαλοσκόπηση και να τη μεταφέρει στα πραγματικά διλήμματα για τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν οι πολίτες.

«Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ ή στασιμότητα με νέα θητεία Μητσοτάκη και ΝΔ; Πορεία στο μέλλον με πραγματική ανανέωση ή επιστροφή στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ σε νέα ονομασία», είναι τα ρητορικά ερωτήματα που ήδη άρχισε να θέτει από χθες, στην ομιλία του στη Νέα Ιωνία, δίνοντας μια πρόγευση του σημερινού κύριου μενού που θα «σερβιριστεί» στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη.

Η «αστοχία» Δούκα έχει ήδη απαντηθεί με τρόπο κατηγορηματικό και απόλυτο από το σύνολο σχεδόν των στελεχών που έχουν τοποθετηθεί δημόσια με πιο ενδεικτική τη δήλωση του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος επιβεβαιώνοντας το προ ημερών ρεπορτάζ του FLASH χαρακτήρισε τις θέσεις του δημάρχου «εκτός γραμμής». Η πολιτική απομόνωση Δούκα φαίνεται ότι καλύπτει την ηγεσία, η οποία δεν επιθυμεί αναζωπύρωση εσωκομματικών παθών και άρα θέμα διαγραφής δεν υπάρχει στο τραπέζι.

Από το μανίκι του κ. Ανδρουλάκη, αναμένεται πάντως να βγουν ορισμένοι «άσοι», προς την κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής αντιπολίτευσης, της ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας, της συσπείρωσης και της οργανωτικής ετοιμότητας ενόψει εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός των κύκλων πολιτικής που θα ανακοινωθoυν με τοποθετήσεις ομάδων στελεχών (εκτός των βουλευτών) που θα επεξεργάζονται θέματα και θα αποδομούν τις κυβερνητικές πολιτικές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μαζί με τις επιτροπές εκλογικού αγώνα να τοποθετήσει και 13 έμπειρα στελέχη σε θέσεις επικεφαλής στις αντίστοιχες περιφέρειες, με ευθύνη να «τρέξουν» καμπάνιες και εκστρατείες για τις προσεχείς κάλπες. Θα κατανεμηθούν επίσης, ρόλοι και αρμοδιότητες στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.

Σε σχέση με τη φημολογία που αναπτύχθηκε για μεταγραφές, στην Χαριλάου Τρικούπη κρατούν αποστάσεις από πληροφορίες και δημοσιεύματα εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ να επισπεύδει τις κινήσεις του λόγω Τσίπρα, ενώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις που ακούστηκαν όπως ο Μάριος Σαλμάς έκαναν λόγο περισσότερο για «ευσεβείς πόθους» παρά για πραγματικό γεγονός. Παρομοίως, διαψεύστηκε η πληροφορία για «μετακίνηση» Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ.

Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σχολιάζουν αρμόδιες πηγές, υπενθυμίζοντας ότι για τους βουλευτές το «κουμάντο» γίνεται από τον ίδιο τον πρόεδρο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως αρχή να μην αναμιγνύεται στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων, ωστόσο οι ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο ενδέχεται να φέρουν πιο κοντά τη Νίνα Κασιμάτη, αφού πρώτα ανεξαρτητοποιηθεί από το κόμμα της Κουμουνδούρου, στο οποίο άλλωστε επί μήνες εντελώς τυπικά παραμένει.