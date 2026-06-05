Από το «σύντροφε είμαστε μαζί σου», στο forget it Harris
Πριν μια εβδομάδα, στην εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μια ατάκα του Παναγιώτη Δουδωνή υπέρ του Χάρη Δούκα προκάλεσε θερμά χειροκροτήματα στην αίθουσα: «Σύντροφε Χάρη Δούκα νιώθω ντροπή για όσα άκουσα, είμαστε μαζί σου», ανέφερε ο βουλευτής Επικρατείας, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση που είχε ο δήμαρχος Αθηναίων με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στους ΟΤΑ.
Ο καιρός όμως έχει γυρίσματα και εναλλαγές σημειώνονται και στις δηλώσεις. Έτσι λοιπόν μετά τις προσωπικές -εκτός γραμμής- δηλώσεις του κ. Δούκα υπέρ σύμπραξης ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ ακόμη και υπό Τσίπρα, που δε βρήκαν ούτε μισό υποστηρικτή στην Χαριλάου Τρικούπη, το ρεπερτόριο (και) του Παναγιώτη Δουδωνή άλλαξε.
«Από εκείνη τη μέρα που το είπε ο κύριος Δούκας, προσπάθησε να το αναιρέσει εν πολλοίς, καλύτερα να ξεχαστεί αυτή η δήλωση», δήλωσε (στο OPEN) ο βουλευτής Επικρατείας, ενώ για να το εμπεδώσουν και οι αγγλομαθείς, πρόσθεσε: «Θα το έλεγα αλλιώς. ‘Forget it, Harris’».
Ο Δουδωνής είναι της Οξφόρδης, οπότε το είπε αγγλιστί σχεδόν αβίαστα. Την αγγλική γλώσσα ομιλεί και κατέχει και ο Δούκας οπότε είναι βέβαιο ότι το έπιασε το υπονοούμενο, το οποίο εξάλλου ειπώθηκε και στα ελληνικά από όσους βουλευτές και στελέχη τοποθετήθηκαν δημοσίως για το θέμα. Αναρωτιέμαι αν σήμερα ο Ανδρουλάκης θα απαντήσει στον Δούκα και σε ποια γλώσσα ή διάλεκτο, θα είναι στα γαλλικά ή μήπως στα κρητικά;