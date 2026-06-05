Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Νίκου Ανδρουλάκη: Όλοι μέσα με τον Δούκα εκτός

Σε πλήρη αναδιάταξη των δυνάμεών του προχωρά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκροτεί μια άτυπη «σκιώδη κυβέρνηση» με στόχο την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης. Η νέα δομή οργανώνεται γύρω από οκτώ κύκλους δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία της κυβερνητικής ατζέντας και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Η σύνθεση των ονομάτων που στελεχώνουν αυτούς τους οκτώ κύλους κρύβει ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο και στέλνει σαφή εσωκομματικά μηνύματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να κάνει ένα ευρύ πολιτικό άνοιγμα στην επιλογή των προσώπων, συμπεριλαμβάνοντας σχεδόν όλους τους πρώην συνυποψηφίους του για την ηγεσία του κόμματος (Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Νάντια Γιαννακοπούλου). Η μοναδική, αλλά εξαιρετικά ηχηρή απουσία από το νέο αυτό σχήμα είναι εκείνη του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μια επιλογή που επιβεβαιώνει ότι οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν τεταμένες.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού, που στελεχώνονται από κορυφαία ονόματα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, του Πολιτικού Συμβουλίου και των Τομέων Πολιτικής, αναλαμβάνουν τετραπλή αποστολή:

τη συστηματική παρακολούθηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής,

την εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του κινήματος,

τον συντονισμό κοινοβουλευτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, και

την πλήρη ενεργοποίηση των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.



Οι 8 Κύκλοι Πολιτικού Συντονισμού και τα πρόσωπα που τους στελεχώνουν:



1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας αναλαμβάνει μια δυνατή ομάδα με εμπειρία και τεχνογνωσία:

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης



2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει βαριά ονόματα και διπλωματική εμπειρία:

Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

Νικόλας Φαραντούρης

Στέλιος Περράκης

3. ΚΡΑΤΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Για τη μεταρρύθμιση του κράτους και των θεσμών επιστρατεύονται έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη:

Παναγιώτης Δουδωνής

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ένας διευρυμένος παραγωγικός κύκλος με την Άννα Διαμαντοπούλου στην πρώτη γραμμή:

Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΥΓΕΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Η «καρδιά» της σοσιαλδημοκρατικής ατζέντας για την κοινωνική προστασία:

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

6. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με έμφαση στις νεανικές πολιτικές και τον πολιτισμό:

Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

7. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΘΕΣΜΟΙ

Για τη θωράκιση των θεσμών και της διαφάνειας:

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην αιχμή της κλιματικής κρίσης και της πράσινης μετάβασης:

Γιάννης Μανιάτης

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Κώστας Μαθιουδάκης

Νίκος Μήλης

Στόχος η άμεση επαφή με την κοινωνία



Οι συγκεκριμένες ομάδες πολιτικού συντονισμού πρόκειται να συνεργάζονται στενά με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.) και τα κομματικά όργανα. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας και συμπαγούς πολιτικής παρέμβασης, η οποία θα φέρει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε άμεση επαφή με τις καθημερινές ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική παρουσία του κόμματος σε κάθε γωνιά της χώρας.