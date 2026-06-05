Προειδοποίηση Ανδρουλάκη σε Δούκα: «Οι αποφάσεις του συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα»

Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να θέτει με απόλυτο τρόπο τα όρια της στρατηγικής του κινήματος. Στρεφόμενος εμμέσως πλην σαφώς προς την πλευρά του Χάρη Δούκα και όσων ανοίγουν συζήτηση για συνεργασίες ή αλλαγή πλεύσης, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει κομπάρσος σε «σκηνοθετημένα πολιτικά σκηνικά» και «πολιτικά προξενιά».

«Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα»



Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκοψε κάθε συζήτηση για σενάρια εσωστρέφειας ή ετεροπροσδιορισμού του κόμματος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απόλυτη προσήλωση στην πολιτική αυτονομία.

«Το Συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα στελέχη να δώσουν τη μάχη στην κοινωνία με βάση το πρόγραμμα του κόμματος.

Παράλληλα, επιτέθηκε τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο «προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα», σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βολεύεται να συγκρίνεται με το παρελθόν του 2015 και του 2019 για να κρύψει τη δική του αναξιοπιστία.

«Χρυσά σπιτάκια» στην ανακύκλωση και ενεργειακή φτώχεια



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πράσινης μετάβασης. Κατήγγειλε ότι στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στήθηκε «μια μπίζνα», κάνοντας λόγο για «χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης» που πληρώθηκαν σαν βίλες. Επιπλέον, κατηγόρησε τη ΝΔ για προνομιακή κατανομή του ενεργειακού χώρου σε φίλους της παράταξης, αποκλείοντας την κοινωνία και τους παραγωγούς.

Δικαίωση για τον νόμο του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία



Αναφερόμενος στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για πλήρη δικαίωση του εμβληματικού νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι η απόφαση βάζει τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών και funds, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της, την αποκατάσταση των δανειοληπτών χωρίς δικαστική ταλαιπωρία και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η εναλλαγή στην εξουσία και το «καρφί» για τον Στουρνάρα



Ο κ. Ανδρουλάκης υπεραμύνθηκε της επιλογής του κόμματος να καταψηφίσει την τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξηγώντας ότι πρόκειται για θέση αρχής που αφορά την υγιή εναλλαγή σε κρίσιμες θέσεις εξουσίας.



«Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Δεν υπάρχει πανευρωπαϊκά άλλο παράδειγμα κεντρικού τραπεζίτη που θα μείνει στη θέση αυτή κοντά είκοσι χρόνια, εκτός από τη Ρουμανία», σημείωσε, εγκαλώντας τη ΝΔ για θεσμική αντίφαση στη Συνταγματική Αναθεώρηση.