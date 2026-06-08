ΠΑΣΟΚ: Τρέχουν να προλάβουν τα μπάνια του λαού για να μην χάσουν και τα πρωτοβρόχια

Θέσεις μάχης για κάλπες, όποτε κι αν γίνουν, λαμβάνουν στο ΠΑΣΟΚ. Τα εκλογικά σενάρια περί αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με κάλπες το φθινόπωρο, τα οποία φούντωσαν και πάλι τα τελευταία 24ώρα δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, που -έτσι κι αλλιώς- έχει τεθεί σε εκλογικό συναγερμό από το συνέδριο του Μαρτίου.

«Καλοδεχούμενες και το συντομότερο δυνατό, ο τόπος χρειάζεται επειγόντως πολιτική αλλαγή όπως επιθυμεί η πλειονότητα του κόσμου και άλλωστε τις έχουμε ζητήσει επίσημα προ μηνών», σχολιάζουν στον FLASH στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αναφορικά με το κλίμα εκλογολογίας για Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο που προκαλεί ο επικείμενος κυβερνητικός ανασχηματισμός.

Στο ΠΑΣΟΚ, ένας επιπλέον λόγος... βιασύνης ίσως σχετίζεται και με την εκτίμηση ότι αν γίνουν γρηγορότερα του αναμενομένου, τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού που το πιέζουν δημοσκοπικά, δεν θα προλάβουν να οργανωθούν.

Σε κάθε περίπτωση, στην αξιωματική αντιπολίτευση τρέχουν με πρόγραμμα εκλογών και διαρκώς εντεινόμενους ρυθμούς, ανεβάζοντας ταχύτητες για να προλάβουν, όχι τα πρωτοβρόχια, αλλά τα μπάνια του λαού.

Κι αυτό, διότι και η κατεύθυνση του Ανδρουλάκη, είναι αμιγώς προεκλογική και εν μέσω θέρους. Μάλιστα, ο ίδιος έχει αρχίσει να κινείται επίσης προεκλογικά, με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα (χθες ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης, πριν μία εβδομάδα στην Ευρυτανία) αλλά δίνοντας έμφαση στο «αδύναμο» λεκανοπέδιο Αττικής (έκανε ανοιχτή συγκέντρωση την περασμένη Πέμπτη στη Νέα Ιωνία και θα ακολουθήσει επίσκεψη πιθανότατα σε Δήμο της Δυτικής Αθήνας). «Σιγά σιγά μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, αργά ή γρήγορα θα γίνουν εκλογές», τόνισε χαρακτηριστικά το απόγευμα της Κυριακής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιγράφοντας τον ρόλο του κόμματός του ως «καταλύτη της πολιτικής αλλαγής» και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. «Ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες ο κ. Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι; Να κάνουν περισσότερη ζημιά από όση έκαναν τις προηγούμενες φορές», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Εκλογικός συναγερμός

Στόχος της ηγεσίας είναι μέχρι τον Ιούλιο να έχει κλείσει το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων και δεν είναι τυχαίο ότι η αρμόδια Επιτροπή συνεδριάζει σχεδόν εβδομαδιαίως, σκανάροντας βιογραφικά και κλείνοντας εκκρεμότητες. Φημολογείται ότι μέσα στο μήνα θα αρχίσουν να γίνονται και ανακοινώσεις προσώπων, ιδίως εκείνων που είναι -τοις πάσι- γνωστό ότι θα είναι υποψήφιοι αλλά και οι περιφέρειες που θα ζητήσουν τη λαϊκή ψήφο π.χ. η Άννα Διαμαντοπούλου στον νότιο τομέα, ο Παναγιώτης Δουδωνής στη Λέσβο, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος στην Πρέβεζα, ο Δημήτρης Οικονόμου στην Α΄ Αθηνών κτλ. Όπως έχει δεσμευτεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για λόγους συμβολικούς το πρώτο ψηφοδέλτιο που θα ανακοινωθεί θα είναι αυτό της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ίδιο μοτίβο, ένα έμπειρο στέλεχος θα «χρεωθεί» από μια Περιφέρεια της χώρας (δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής), συγκροτώντας ένα άτυπο συμβούλιο 13 υπευθύνων, ενώ σύντομα θα συγκροτηθούν και οι επιτροπές εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια. Αύριο Τρίτη ξεκινούν και οι συνεδριάσεις των περιφερειακών συμβουλίων, οργάνων που για πρώτη φορά θεσπίστηκαν προ διμήνου.

Εξυπακούεται ότι στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα τίθενται τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και τα στελέχη με ρόλους και αρμοδιότητες. Τον στόχο αυτό, παράλληλα με την άσκηση μιας πιο αποτελεσματικής αντιπολίτευσης που θα αποτελέσει πρόπλασμα μιας πιθανής πράσινης διακυβέρνησης θα υπηρετήσουν οι μόλις προχθές ανακοινωθέντες σκιώδεις υπουργοί και όσοι συμμετέχουν στους κύκλους δημόσιας πολιτικής.

Σημαντική ώθηση στο εγχείρημα δίνει η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, η οποία έχει στα σκαριά την επόμενη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν αποκλείονται και νέες αμφίπλευρες προσχωρήσεις. Κορύφωση όλων των ενεργειών θα είναι δύο ορόσημα του Σεπτεμβρίου, μήνα που στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι θα έχει καθίσει η σκόνη από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, με την προσδοκία το ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Το πρώτο ορόσημο είναι η ΔΕΘ και η επικαιροποιημένη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος και το δεύτερο η 52η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, με την προϋπόθεση να επικρατεί κλίμα ενότητας.

Αλλού το ΠΑΣΟΚ, αλλού ο Δούκας

Πάντως, ο Χάρης Δούκας έδειξε να μην υποχωρεί από την προσωπική άποψη για διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων και να έχει διαφοροποιημένη στάση για το μετεκλογικό σκηνικό, έστω κι αν δεν υπάρχει πρόθεση να τεντωθεί το σχοινί με την ηγεσία. «Ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι το βασικό διακύβευμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας», είπε στην παρέμβασή του στο Πολιτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων, εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αγωνιστεί για την προοδευτική διακυβέρνηση από οποιαδήποτε θέση (είτε βγει πρώτο είτε δευτέρο είτε τρίτο).

«Όταν μιλάμε δημοσίως να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει», του απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απορρίπτοντας την προσέγγιση Δούκα. Εξάλλου και η απόφαση τόσο του Πολιτικού Συμβουλίου όσο και του συνεδρίου είναι σαφής και καθαρή. «Ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει, που σημαίνει ότι με πρωτιά θα διερευνήσει τη συγκρότηση κυβέρνησης με οποιαδήποτε άλλη κατάταξη θα μείνει στην αντιπολίτευση.