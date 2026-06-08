«Κανείς σε first class, όποιος θέλει να κάνει ηλεκτρονική εγγραφή»- Ψυχρολουσία σε ΣΥΡΙΖΑ από Τσίπρα

«Κανείς δεδομένος, κανείς σε first class» διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες στον απόηχο της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτοχρόνως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανοίγει τις πόρτες του για όποιον επιθυμεί να συμμετέχει εγγραφόμενος ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό είναι πλέον καθαρή η στάση της ΕΛΑΣ τόσο για τα όσα συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως για τον τρόπο που πρόκειται να κινηθεί αναφορικά και με τους νυν βουλευτές από όπου και αν προέρχονται αλλά και για εκείνους που ενδιαφέροντα μελλοντικά να συμμετέχουν.

«Όποιος θέλει κάνει εγγραφή ηλεκτρονικά...»

Πηγές από τη Λ. Αμαλίας σχολιάζοντας την αναταραχή στον προοδευτικό χώρο, επαναλαμβάνουν ότι στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος επισημαίνεται η ανάγκη πανστρατιάς «κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές μας. Χωρίς αποκλεισμούς αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα».

Όπως είχε γράψει ο FLASH, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιλέγει να μην έχει την παραμικρή εμπλοκή στις δραματικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγοντας το παραμικρό σχόλιο. Έχει αξία όμως το γεγονός πως οι ίδιες πηγές από το κόμμα του κ. Τσίπρα, επισημαίνουν πως το κόμμα παραμένει ανοιχτό σε κάθε προοδευτικό πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς, δείχνοντας ωστόσο τη διαδικασία της... ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω του myelas.gr, «ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στη διαδικασία της Συμπαράταξης».

Όπως ξεκαθαρίζεται επίσης από τη Λ. Αμαλίας, τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά «και στην ώρα τους» τα προσωρινά όργανα της ΕΛ.Α.Σ που θα συγκροτηθούν τον επόμενο διάστημα .



«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν» σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.