ΠΑΣΟΚ: Το Πολιτικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το χάσμα Ανδρουλάκη - Δούκα για στρατηγική και συνεργασίες

«Θα παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή από όποια θέση, πρέπει να είμαστε καταλύτης για την προοδευτική διακυβέρνηση. Οι πολίτες μας ζητούν άλλη κυβέρνηση και όχι άλλη αντιπολίτευση», ήταν το μήνυμα της παρέμβασης του Χάρη Δούκα στο Πολιτικό Συμβούλιο στον απόηχο της πρότασης που έκανε πριν μερικές μέρες περί κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, σε δεύτερες εκλογές, προκαλώντας αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.



«Η ΝΔ ξέρει ότι θα κινδυνέψει αν τα πυρά είναι συντονισμένα για αυτό καλλιεργεί το διαίρει και βασίλευε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κλείσουμε τον δρόμο σε μία τρίτη θητεία της ΝΔ. Η πρότασή μου για διάλογο είναι ίδια από την αρχή και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις – εμείς ανοίγουμε τον διάλογο χωρίς παρακάλια και αποκλεισμούς» πρόσθεσε και κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες:

«Και έτσι το ΠΑΣΟΚ θα επιτελέσει τον ιστορικό του ρόλο ως μεγάλη προοδευτική παράταξη. Είμαστε ένα κόμμα με κυβερνητική κατεύθυνση – εγγυόμαστε την προοδευτική κατεύθυνση, δεν μπορούμε να γίνουμε ένας πολιτικός οργανισμός διαμαρτυρίας».

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε διαμηνύσει πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση «να παίξει το ρόλο του κομπάρσου» σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι «αποφάσεις του συνεδρίου είναι γραμμένες σε πέτρα».

Στο μεταξύ, η απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, «επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης».

Για την Χαριλάου Τρικούπη ο πολιτικός αντίπαλος παραμένει η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της, ωστόσο διευκρινίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του.

Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια, καταλήγει η απόφαση.

H απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου

Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με δεδομένες τις αποφάσεις του συνεδρίου για τη στρατηγική νίκης του ΠΑΣΟΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής αλλαγής η οποία περνά μόνο μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ καθώς και η ανάγκη συνολικής στράτευσης και διάταξης μάχης.

Πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της.

Το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση απ’ όπου κι αν προέρχεται υπερασπίζοντας τις θέσεις και τη διαδρομή του.



Αποφασίστηκε η συγκρότηση των 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού θα συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών.



Επίσης, οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συνεδριάσεων των περιφερειακών συμβουλίων με αφετηρία την Τρίτη 9 Ιουνίου, καθώς και η συγκρότηση των επιτροπών εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια.

Στη διάταξη μάχης τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, οι Βουλευτές και τα στελέχη θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη σε κάθε εκλογική περιφέρεια.