ΠΑΣΟΚ: Στρατηγική προσέγγισης με ακροατήρια και περιοχές που το μήνυμα δεν φτάνει...

Σε περιοχές και σε ακροατήρια, όπως η Β΄ Πειραια, όπου τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν την επιθυμητή απήχηση και ο ανταγωνισμός με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού γίνεται σκληρός και δεν επιτρέπει νωχελικότητα, επικεντρώνει την προσοχή της η Χαριλάου Τρικούπη, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την εικόνα των δημοσκοπήσεων στην κάλπη της κοινωνίας. Αυτή είναι εξάλλου και η πρόσφατη απόφαση για την εξόρμηση από Δευτέρα στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Την ίδια ώρα, σε παράλληλο χρόνο με τις προειδοποιήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι στο εξής όποιο στέλεχος ακυρώνει τη γραμμή για κορυφαία ζητήματα θα διαγράφεται, μια αναφορά που παρέπεμπε στις πρόσφατες δηλώσεις του Χάρη Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Νίκος Παπανδρέου υποστήριξε ότι μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν και δεύτερες, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Επίσης, ο ευρωβουλευτής κράτησε αποστάσεις από τις επικρίσεις της ηγεσίας για τις δημοσκοπήσεις, λέγοντας στο Action24 ότι κάτι δείχνουν και «πρέπει να αλλάξουμε πλώρη».

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν ασχολήθηκε περαιτέρω, εστιάζοντας στη θετική ατζέντα και στον προγραμματικό λόγο. Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δηλώσεις του είπε γενικά ότι δεν πρέπει κανείς να θολώνει το μήνυμα του κόμματος και «αν κάποιος δημόσια ακυρώσει τη στρατηγική της παράταξης που είναι ο στόχος πρώτης θέσης και η αυτόνομη εκλογική πορεία, δεν έχει θέση στον ΠΑΣΟΚ» (ΕΡΤ). Αυτόματα όμως διευκρίνισε ότι «έως τώρα δεν έχει υπάρξει κανένα στέλεχος που να έχει προβεί σε τέτοια πράξη και τέτοιο λόγο». Κατά συνέπεια, κωδικοποιημένα η διάθεση συνοψίζεται ως εξής: Πάμε παρακάτω, μέχρι νεωτέρας...

Εκδήλωση – έκπληξη

Όλα τα φώτα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφονται απόψε στις 19.30 στον πολυχώρο των Λιπασμάτων, στη Δραπετσώνα, έναν τόπο με συμβολισμό, αφού πρόκειται για λαϊκή συνοικία, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με νέους και νέες, σε μια εκδήλωση, που σύμφωνα όπως είχε γράψει ο FLASH, δεν θα έχει καμία σχέση με όσες είχαμε δει μέχρι σήμερα από το ΠΑΣΟΚ.

Πρώτον, διότι το όλο κονσεπτ διαφέρει από τις συνήθεις διαδικασίες, ομιλία αρχηγού, χειροκροτήματα, συνθήματα κτλ. Θα είναι μια διάταξη χώρου κυκλική όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι σε ίδιο ύψος με τους πολίτες, όχι δηλαδή σε βάθρο και θα μπορεί ο καθένας να πάρει το μικρόφωνο και να ρωτήσει ελεύθερα τον κ. Ανδρουλάκη εντός τριών έως πέντε λεπτών.

Δεύτερον, διότι το ακροατήριο δεν θα είναι κομματικό, δεν θα είναι δηλαδή ΠΑΣΠίτες ή μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ αλλά νέοι εργαζόμενοι, νέοι επιχειρηματίες και νέοι επιστήμονες, άνθρωποι μιας γενιάς που θέλει να ανοίξει τα φτερά της αλλά οι συνθήκες το αποτρέπουν.

Τρίτον, διότι τα θέματα που θα συζητηθούν δεν θα είναι γενικά και αόριστα αλλά η έμφαση θα δοθεί σε όλα εκείνα τα σοβαρά που «καίνε» τη νεολαία, εργασιακά, μισθοί, ωράριο, στεγαστικό, ακρίβεια, κόστος ζωής κτλ. Σκοπός να ακουστεί «αδιαμεσολάβητα» η φωνή των νέων και με την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική κατοικία, την 4ημερη εργασία, ενδεχομένως και κάποια ακόμη καινούρια, για την οποία το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη κρατά κλειστά χαρτιά.

Γρίφος η παρουσία της Κασιμάτη

Την ίδια απάντηση, ούτε ναι ούτε όχι, δίνουν κορυφαίες κομματικές πηγές στο ερώτημα, αν στην εκδήλωση που διεξάγεται εντός της εκλογικής της περιφέρειας, θα πάρει μέρος η βουλευτής Β΄ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, για την οποία τα σενάρια επιμένουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ, ιδίως μετά την απόφαση της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ να συμπράξει με τον Αλέξη Τσίπρα... Τυχόν παρουσία της πάντως θα είναι προπομπός επίσημων ανακοινώσεων για την επιστροφή της στα πράσινα...