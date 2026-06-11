Ανδρουλάκης: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους έως 24 ετών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση των νέων έως 24 ετών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εφόσον το κόμμα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης με νέους στον πολυχώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε ανοιχτή εκδήλωση με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η στέγαση, το δημόσιο πανεπιστήμιο, η εργασία και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε για πρώτη φορά μία νέα πολιτική πρόταση του κόμματος, που αφορά τις μετακινήσεις των νέων. Αφού είχε απαντήσει σε ερώτηση για την τετραήμερη εργασία, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε την είδηση:

«Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το νέο μέτρο για το οποίο δεσμευόμαστε και αφορά όλους τους νέους κάτω των 24 ετών. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση όλοι οι νέοι έως 24 ετών να έχουν καθολική, δωρεάν πρόσβαση, και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κόστος 30-35 εκατ. ευρώ ετησίως

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, το μέτρο εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με μόλις 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κοινωνικά δίκαιη και πλήρως κοστολογημένη παρέμβαση, η οποία θα διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης για σπουδές, εργασία και κοινωνικές δραστηριότητες.

«Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομηρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει πράξη, και θα γίνει από εμάς. Καθολική δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής Κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Για να προλάβω αυτούς που θα κάνουν λόγο για "λεφτόδεντρα" του ΠΑΣΟΚ, το μέτρο το αναλύσαμε και το κοστολογήσαμε. Είναι 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέτρο πολύ χαμηλού κόστους και τεράστιου οφέλους για τη γενιά σας», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Τι είπε για την τετραήμερη εργασία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε ερωτήσεις και για την πρόταση που έχει καταθέσει το κόμμα σχετικά με την τετραήμερη εργασία.



Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πρόταση η οποία έχει ήδη δοκιμαστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορεί να εφαρμοστεί σταδιακά και στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.



Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν αφορά το σύνολο της αγοράς εργασίας ούτε κλάδους όπως η εστίαση, αλλά τομείς όπου η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί μέσω ενός διαφορετικού μοντέλου οργάνωσης της εργασίας.

Όπως ανέφερε, σε αυτούς τους κλάδους οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να αποδίδουν περισσότερο, δουλεύοντας λιγότερες ημέρες, χωρίς μείωση των αποδοχών τους.

«Θέλουμε να δώσουμε στους νέους χρόνο και χώρο για μια καλύτερη ζωή; Είναι ορατά για όλους μας στο πολιτικό σύστημα τα προβλήματα των νέων; Για έναν νέο άνθρωπο που ζει στο Λεκανοπέδιο και θέλει μία και μιάμιση ώρα καθημερινά για να πάει στη δουλειά του, που ζητά αύξηση αλλά δεν την παίρνει, το μέτρο της τετραήμερης εργασίας είναι ζωτικό για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του και για να μπορεί να παράξει περισσότερο» σημείωσε.

«Η πρότασή μας είναι πιλοτική. Εμείς δεν θα εκβιάσουμε κανέναν να εφαρμόσει το μέτρο. Mε φορολογικά κίνητρα, όπως και σε άλλες οκτώ χώρες της Ευρώπης, κάποιες εταιρείες με θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, εταιρείες software, κ.ά. μπορούν να το εφαρμόσουν και με τον ίδιο μισθό. Αυτές που το εφάρμοσαν πιλοτικά σε άλλες χώρες, το διατήρησαν διότι αυξήθηκε η παραγωγικότητα. Εμείς και για αυτό δεσμευόμαστε ότι θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα προχωρήσουμε ως κυβέρνηση» πρόσθεσε.

Το brain drain

Σχετικά με το brain drain, ο κ. Ανδρουλάκης μετέφερε την εμπειρία του από τις συζητήσεις του με Έλληνες του εξωτερικού τα χρόνια της θητείας του στην Ευρωβουλή.

«Αν συζητήσεις μαζί τους σε βάθος, ο μισθός δεν είναι το μόνο θέμα που τους οδηγεί στο εξωτερικό. Είναι το κοινωνικό κράτος, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιοκρατία. Σου λένε ότι εκεί που πήγα εκτίμησαν τις δυνατότητές τους, καθιερώθηκαν στη δουλειά τους, ενώ στην Ελλάδα θα τους είχε προσπεράσει όποιος είχε μπάρμπα στην Κορώνη. Πρέπει, αν θέλουμε τα παιδιά της δικής σας γενιάς να επιστρέψουν, να γίνουμε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με αξιοκρατία και διαφάνεια, με ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με ποιοτικές υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Έτσι θα έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο σημαντικών κινήτρων για να επιστρέψουν όλες οι γενιές που έφυγαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», υπογράμμισε.

Οι προτάσεις για το στεγαστικό

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το οποίο, όπως ανέφερε, στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αναθεώρηση του πλαισίου της golden visa, τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τη δημιουργία ενός εκτεταμένου προγράμματος κοινωνικής κατοικίας.



«Εκλέχθηκα Πρόεδρος το 2021 και τους πρώτους μήνες του 2022 κατέθεσα μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη στέγαση, διότι έβλεπα το πρόβλημα να έρχεται καλπάζοντας από το εξωτερικό», ανέφερε.

«Η golden visa τροφοδότησε την άνοδο των τιμών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η golden visa λειτούργησε ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων την περίοδο της κρίσης, ωστόσο η συνέχιση του μέτρου μετά την ανάκαμψη της οικονομίας έχει συμβάλει στην πίεση που δέχεται σήμερα η αγορά κατοικίας.



«Οι πολιτικές που ασκήθηκαν μέσα στα μνημόνια για να αναθερμάνουν την οικονομία και την οικοδομή, όπως η golden visa, εφαρμόστηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ώστε να έρθουν χρήματα από το εξωτερικό. Όμως εκεί, μόλις τελείωσε η κρίση, σταμάτησε και η golden visa. Ενώ εμείς το συνεχίζουμε, με αποτέλεσμα να έχουν πωληθεί περίπου 80.000 ακίνητα σε κατοίκους τρίτων χωρών», σημείωσε.



Παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής στην πενταετία θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση είτε ιδιοκατοίκησης είτε μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

Όριο στη βραχυχρόνια μίσθωση

Αναφερόμενος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο κ. Ανδρουλάκης τάχθηκε υπέρ της θέσπισης ορίων ανά δήμο, με βάση τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.



«Πρότεινα σε κάθε δήμο να υπάρχει μία μελέτη φέρουσας ικανότητας για να δούμε πόσα σπίτια μπορούν να μπουν στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό δεν έχει γίνει», είπε.



Όπως υποστήριξε, σε πολλές περιοχές της χώρας η αγορά έχει περάσει πλέον στα χέρια εταιρικών σχημάτων που διαχειρίζονται δεκάδες ακίνητα.



«Δεν μιλάμε για μικροϊδιοκτήτες. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μπίζνα εις βάρος της κοινωνίας. Πρέπει να μπει ένα όριο», τόνισε.

Κοινωνικές κατοικίες σε κρατικά ακίνητα και ανακαινισμένα διαμερίσματα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τις κοινωνικές κατοικίες «πυρήνα» της στεγαστικής πολιτικής του κόμματος και παρουσίασε τους δύο άξονες του σχεδίου.



Ο πρώτος αφορά την κατασκευή νέων κατοικιών σε εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, οι οποίες θα διατίθενται με κοινωνικά κριτήρια και χαμηλό ενοίκιο σε νέους, φοιτητές και νέα ζευγάρια.



Ο δεύτερος προβλέπει φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για την ανακαίνιση παλαιών ακινήτων, ώστε να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας.



«Να δώσουμε κίνητρα φορολογικά, κίνητρα ανακατασκευής σε παλαιότερα σπίτια ώστε να μπουν σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών και να δίνονται με χαμηλό ενοίκιο σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη», ανέφερε.

Πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε επίσης ότι απαιτείται παρέμβαση και στο ζήτημα των αυξήσεων των ενοικίων, προτείνοντας τη θέσπιση ανώτατων ορίων.



«Δεν μπορεί να ζητάει ο καθένας όση αύξηση θέλει στο ενοίκιο. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν», είπε.



Όπως εξήγησε, το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα του ακινήτου και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα καθοριστούν μέσα από διαβούλευση.

Αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

Παράλληλα, επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής κατοικίας.



Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα κονδύλια θα μπορούσαν να διοχετευθούν μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να πολλαπλασιαστεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.



«Να δοθεί ένα κομμάτι από τα αδιάθετα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και εκείνη να κάνει μόχλευση, άρα για κάθε ευρώ να έχουμε περισσότερα ευρώ να αξιοποιήσουμε, και να διοχετευθούν στον πυλώνα της κοινωνικής κατοικίας», υπογράμμισε.

«Η Ευρώπη να αντισταθεί στη λαίλαπα του τραμπισμού»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη σημασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.



«Αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο που μπορεί να αντισταθεί στη λαίλαπα του τραμπισμού, στην απαξίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και του διεθνούς δικαίου, όπως είδαμε στη Γάζα και σε άλλα μέρη του κόσμου, μόνο η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει ως φάρος για την ανθρωπότητα», ανέφερε.



Και κατέληξε: «Μια ισχυρή Ελλάδα θα είναι ακόμη πιο ισχυρή μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη».