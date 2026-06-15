ΠΑΣΟΚ: Σχέδιο ανόρθωσης στην Αττική και κόντρα αντιλήψεων με ΝΔ - ΕΛΑΣ

Σε φάση υλοποίησης τίθεται από σήμερα το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική και οργανωτική του ανασυγκρότηση στην Αττική αλλά και για την ανόρθωση των ποσοστών του, σε μια περιφέρεια με χαμηλές επιδόσεις και μεγάλο ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το πρωί το Ίλιον, βάζοντας στο επίκεντρο προβλήματα ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση μετά από σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα επιδοθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου σε έναν αγώνα δρόμου στους δήμους και τις γειτονιές του λεκανοπεδίου με οριζόντιες παρεμβάσεις σε μαζικούς χώρους και στοχευμένες θεματικές εκδηλώσεις πχ για τους συνταξιούχους.

Πρόκειται για ένα μια στρατηγική που συνδέεται ευθέως και με την κινητοποίηση τους εκλογικού μηχανισμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για το λόγο αυτό οι συνολικά οχτώ εκλογικές περιφέρειες της Αττικής οσονούπω θα αποκτήσουν και από έναν υπεύθυνο, ο οποίος (πιθανότατα δεν θα είναι υποψήφιος) θα αναλάβει και την ευθύνη του εκλογικού αγώνα. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και για όλη τη χώρα, με υπευθύνους ανά νομούς ή περιφέρειες, ενώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επισκέφθηκε την Παρασκευή τη Θεσσαλονίκη είχε διαδοχικές συσκέψεις με κομματικά στελέχη για τα ψηφοδέλτια στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Παροχολογία Τσίπρα

Την ίδια στιγμή, με ικανοποίηση υποδέχτηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη το γεγονός ότι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόσβαση των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, κόστους 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελεί επί ημέρες αντικείμενο αντιπαράθεσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ αλλά και της ΕΛΑΣ.

Το πρώτο σχόλιο που γίνεται από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θέτει για ακόμη μια φορά την προγραμματική ατζέντα, όπως είχε συμβεί και το Μάιο με την πρόταση για την 4ημερη εργασία ή παλαιότερα με την πρόταση για το στεγαστικό, για να ακολουθήσουν μετέπειτα αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Και τώρα -όπως σημειώνουν- και η πλειοδοσία εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα, που ως γνωστόν μία ημέρα μετά, πρότεινε δωρεάν είσοδο στα ΜΜΕ σε όλους του κατοίκους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης με εκτιμώμενο κόστος 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο!

Το δεύτερο σημείο που επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ αφορά τις διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρούονται με φόντο την πρόταση για τις συγκοινωνίες. Στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα και καλούν τους πολίτες να αξιολογήσουν είναι από τη μια πλευρά η δική τους πρόταση, την οποία χαρακτηρίζουν κοστολογημένη και υλοποιήσιμη. Από την άλλη, λένε ότι βρίσκεται η προσέγγιση της ΝΔ που απορρίπτει και απαξιώνει ως «λεφτόδεντρο» κάθε μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης και τέλος, στην εξίσωση προστίθεται η παροχολογία του κ. Τσίπρα, που δείχνει -σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη- την λογική «πλειοδοσίας, λαϊκισμού και εντυπώσεων» που ως φαίνεται διακατέχει και το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Την Τρίτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, ενώ την Πέμπτη θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για να λάβει μέρος στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.