Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη για τα «δωρεάν εισιτήρια»: Μπορούμε να έχουμε τον λογαριασμό;

Η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους έως 24 ετών με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκάλεσε την πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με την ιδιότητα του γραμματέα της ΝΔ, ο οποίος με ανακοίνωσή του κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους με εύκολες υποσχέσεις».

Η δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη



Το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα “δωρεάν” στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα.



Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει “δωρεάν” εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών.



Παράλληλα, πενταπλασιάσαμε τους ελέγχους κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνεπείς, ενώ επεκτείναμε τη λειτουργία των μέσων με το 24ωρο Μετρό τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέα γενιάς.



Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα χρήματα που εισπράττει ο ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς και λεωφορεία, καθώς και αυξήσεις για τους εργαζόμενους που έχουν καταφέρει να πυκνώσουν τα δρομολόγια.



Για παράδειγμα, μια από τις σημαντικές επενδύσεις που κάνει η ΣΤΑΣΥ αφορά στην ανακατασκευή συρμών που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό.



Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;

To ΠΑΣΟΚ απάντησε στον κ. Κυρανάκη σε υψηλούς τόνους, αναφέροντας μεταξύ άλλων, πως το μέτρο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη κοστίζει 35 εκατ. ευρώ και θα είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες εάν βρεθεί στην εξουσία.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο νέος Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα «πείσει» τις νέες και τους νέους πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητα τους επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σχεδόν τους κουνάει το δάχτυλο ότι το καθημερινό τους βίωμα με τα ενοίκια στα ύψη, το κυκλοφοριακό χάος, την ακρίβεια, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι …εικονική πραγματικότητα.

Κύριε Κυρανάκη, την απάντηση στο ερώτημα σας την έδωσε ήδη από χθες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μην σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας αναμασώντας την τσίχλα περί «λεφτόδεντρου».

Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα.

Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται, εξάλλου.

Η κυβέρνηση σας, για παράδειγμα, είχε ως προτεραιότητα να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάθεση σε ημετέρους για την καμπάνια ενημέρωσης των αποδήμων κάνοντας μπίζνες ως συνήθως.

Αν ψάχνετε για «λεφτόδεντρα», αναζητήστε τα στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες που έχει φέρει «επιδημία» παραιτήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας.