Κυρανάκης: «Μη αναστρέψιμη συρρίκνωση στο ΠΑΣΟΚ -Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το δωρεάν εισιτήριο»

Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας, ενότητας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ανοίγματος προς τη νέα γενιά έστειλε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο Action24.



Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και τον φόβο της αποχής, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα. «Ο κόσμος που θα πάει στην κάλπη θα ψηφίσει για αυτά που θα γίνουν», ανέφερε, ενώ απηύθυνε κάλεσμα προς τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα στελέχη του κόμματος θα πρέπει να εκπέμπουν ενιαίο πολιτικό μήνυμα προς τους πολίτες, ενισχύοντας τη συνοχή και τη σαφήνεια της κυβερνητικής πρότασης.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη συνάντηση με τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτά δεν λέγονται στην τηλεόραση». Τόνισε ωστόσο πως η κομματική βάση επιθυμεί ενότητα, προσθέτοντας ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν τον «πλήρη σεβασμό» της παράταξης.



Αναφορικά με το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες τον προσεχή Οκτώβριο, χαρακτήρισε το σχετικό ερώτημα «παγίδα», υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει τοποθετήσει τις εθνικές εκλογές το 2027. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αποστολή του είναι το κόμμα να βρίσκεται έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο.

Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια

Ο γραμματέας της ΝΔ αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η στελέχωση των ψηφοδελτίων, προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση νέων ονομάτων τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπε, στόχος είναι να εισέλθουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην πολιτική ζωή της χώρας, ώστε να συμβάλουν στην αλλαγή όσων θεωρούν ότι δεν λειτουργούν σωστά.

Κριτική για τις δωρεάν μετακινήσεις και τα νέα κόμματα

Σχολιάζοντας τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι «στην πολιτική δεν υπάρχει δωρεάν», τονίζοντας πως το κόστος τελικά μεταφέρεται στους φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα κόστιζε 216 εκατ. ευρώ ετησίως στην Αθήνα και 16 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στα νέα πολιτικά εγχειρήματα που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, άσκησε κριτική στην επιλογή του ονόματος ΕΛΑΣ για το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «διχαστική επιλογή» που παραπέμπει σε μνήμες εμφυλίου. Για την κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι τη σέβεται απόλυτα ως μητέρα που έχασε το παιδί της με φρικτό τρόπο, αποφεύγοντας προσωπική πολιτική αντιπαράθεση μαζί της. Πρόσθεσε όμως ότι οι απόψεις στελεχών του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού είναι μια «έκθεση ιδεών».

«Μη αναστρέψιμη η συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ»

Τέλος, εκτίμησε ότι η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να είναι «μη αναστρέψιμη». Κλείνοντας, επανέλαβε τη θέση του για τον σιδηρόδρομο, δηλώνοντας ότι παρέδωσε «έναν πιο ασφαλή σιδηρόδρομο».