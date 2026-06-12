Θεοχάρης για Σαμαρά: «Δεύτερη προδοσία αν κάνει νέο κόμμα»

Στις δηλώσεις του για τον Αντώνη Σαμαρά επανήλθε ο Χάρης Θεοχάρης, διευκρινίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός «ακροδεξιός» δεν ήταν δική του διατύπωση, αλλά ότι συμφώνησε με αυτήν - άποψη η οποία είχε προκαλέσει την έντονη ενόχληση του πρώην πρωθυπουργού με την κυβέρνηση, δια του Παύλου Μαρινάκη, να παίρνει αποστάσεις από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει πλήρως τον δεξιό χώρο, ενώ αναγνώρισε τη θετική συμβολή τόσο του Αντώνη Σαμαρά όσο και του Κώστα Καραμανλή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Αναφερόμενος στα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Θεοχάρης σημείωσε ότι δεν υπάρχει πολιτικός λόγος για μια τέτοια κίνηση, αφήνοντας αιχμές ότι θα μπορούσε να βασίζεται σε προσωπικά κίνητρα.

Ερωτηθείς αν ένα νέο κόμμα Σαμαρά θα συνιστούσε «δεύτερη προδοσία», απάντησε: «Βεβαίως», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αποδυνάμωση της ΝΔ θα είχε συνέπειες και για τη σταθερότητα της χώρας.