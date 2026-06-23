Παρέμβαση Σαμαρά για νόμο Κατσέλη: «Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική»

Σε δήλωση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά την νομοθετική διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία παίρνουν βαθιά ανάσα χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη.

Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς αναφέρει πως: «Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις.

Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ.

Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο».

«Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάνει δηλώσεις και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις ρυθμίσεις των οφειλετών, στις οποίες είχε σημειώσει τα εξής:

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται. Funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις.

Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της, συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά.

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης», είχε υπογραμμίσει ο κ. Σαμαράς.