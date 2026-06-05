«Ασπίδα» του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια: Τέλος στα «καπέλα» και τις αυθαιρεσίες των funds

Σε μια κομβική απόφαση για χιλιάδες δανειολήπτες προχώρησε η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την εφαρμογή του εμβληματικού νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη ).

Η απόφαση (Αριθμός 6/2026) εκδόθηκε μετά από προδικαστικό ερώτημα και ρυθμίζει με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, προστατεύοντας τη δικαστική ρύθμιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών από μονομερείς και παράνομες επιβαρύνσεις των funds.



Τι αλλάζει στον υπολογισμό των δόσεων



Μέχρι σήμερα, υπήρχαν ασάφειες και καταχρηστικές ερμηνείες από την πλευρά των πιστωτών σχετικά με το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την περίοδο αποπληρωμής των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.



Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθάρισε ότι:



Ο υπολογισμός της μηνιαίας δόσης πρέπει να γίνεται επί του κεφαλαίου της οφειλής και όχι ανατοκισμένα ή με επιπλέον παράνομες επιβαρύνσεις.



Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι σταθερό ή μεταβλητό με βάση το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος (μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου), αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το επιτόκιο αυτό θα ισχύει για όλο τον χρόνο της ρύθμισης, χωρίς εκπλήξεις ή αυθαίρετες αυξήσεις από τους servicers.

Πώς προστατεύονται οι δανειολήπτες – Τι ισχύει με την αναδρομικότητα

Η απόφαση αυτή αποτελεί ισχυρή ασπίδα προστασίας για τους πολίτες, καθώς βάζει φρένο στις αυθαιρεσίες των πιστωτών.



Όποιος προσέφυγε εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής: Η απόφαση ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει γενική αναδρομικότητα που να ανατρέπει οριζόντια το παρελθόν, όμως η ερμηνεία αυτή καταλαμβάνει άμεσα τις εκκρεμείς διαδικασίες και τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Όποιος έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ή έχει ενεργή εκκρεμότητα, θωρακίζεται πλήρως απέναντι στις παράνομες χρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ζήτημα αναδρομικοτητας διότι δεν τέθηκε τέτοιο προδικαστικό ερώτημα από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.



Με τον τρόπο αυτό, οι δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο και κινδύνευαν να βρεθούν εκτός ρύθμισης λόγω των παράνομων απαιτήσεων των funds, προστατεύονται αποτελεσματικά, καθώς οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης υποχρεούνται πλέον να συμμορφωθούν με την αυθεντική ερμηνεία του δικαστηρίου.



Το ιστορικό της υπόθεσης



Το ζήτημα έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, προκειμένου να επιλυθεί ένα σοβαρό ερμηνευτικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που επηρεάζει πλήθος εκκρεμών δικών σε όλη τη χώρα. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο στις 4 Ιουνίου 2026 , σφραγίζοντας με τον πιο επίσημο τρόπο τη δικαίωση των δανειοληπτών.