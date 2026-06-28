Τετ α τετ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Αντώνη Σαμαρά - «Εξαιρετική συνάντηση»
Η Αμερικανίδα πρέσβης αποκάλυψε ότι είχε συνάντηση πρόσφατα με τον πρώην πρωθυπουργό.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) αποκάλυψε μια συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Αντώνη Σαμαρά. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση αυτή, η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε μια λιτή ανάρτηση αναφέροντας μόνο ότι είχε επαφή με τον πρώην πρωθπουργό για τις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις.
Η κ. Γκίλφοϊλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον ρόλο μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, είμαι αφοσιωμένη στην ενασχόληση με βασικές προσωπικότητες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά για να συζητήσουμε τις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις».
Πιθανότατα συζητήθηκαν θέματα όπως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα οι σχέσεις με την Τουρκία καθώς και οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή.
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική περίοδο που έχει προεκλογική χροιά και παραμένει επάνω στο τραπέζι το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.