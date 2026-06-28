Τετ α τετ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Αντώνη Σαμαρά - «Εξαιρετική συνάντηση»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) αποκάλυψε μια συνάντηση που είχε πρόσφατα με τον Αντώνη Σαμαρά. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση αυτή, η Αμερικανίδα πρέσβης έκανε μια λιτή ανάρτηση αναφέροντας μόνο ότι είχε επαφή με τον πρώην πρωθπουργό για τις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις.

Η κ. Γκίλφοϊλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στον ρόλο μου ως Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, είμαι αφοσιωμένη στην ενασχόληση με βασικές προσωπικότητες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά για να συζητήσουμε τις αμερικανο-ελληνικές σχέσεις».

In my role as United States Ambassador to the Hellenic Republic, I'm committed to engaging with key figures from across Greece's political spectrum. I recently had an excellent meeting with former Prime Minister Samaras to discuss U.S.-Greece ties. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/IYnssWp31A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026

Πιθανότατα συζητήθηκαν θέματα όπως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα οι σχέσεις με την Τουρκία καθώς και οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή.



Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική περίοδο που έχει προεκλογική χροιά και παραμένει επάνω στο τραπέζι το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.