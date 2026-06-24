«Πολιτικό ραντεβού» το βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα - Ξανά μαζί Καραμανλής και Σαμαράς

Με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και ισχυρές παρουσίες από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και της δημόσιας ζωής πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί».

Η εκδήλωση εξελίχθηκε σε σημείο συνάντησης κορυφαίων πολιτικών προσώπων, ωστόσο τα βλέμματα στράφηκαν κυρίως στη νέα δημόσια κοινή παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, εν μέσω των εντεινόμενων σεναρίων ότι επίκειται κίνηση από τον τελευταίο με τη δημιουργία νέου κόμματος.

Η παρουσία των δύο ανδρών στην ίδια σειρά, έστω και όχι δίπλα-δίπλα, αναζωπύρωσε τις πολιτικές συζητήσεις και τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Ο Κώστας Καραμανλής είχε δίπλα του τον Ευάγγελο Βενιζέλο, με τον οποίο συνομίλησε για αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ενώ λίγες θέσεις πιο πέρα βρέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, σε μια παρουσία που δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τους παριστάμενους ούτε από τους πολιτικούς παρατηρητές. Πάντως ο κ. Σαμαράς την περισσότερη ώρα συνομιλούσε χαλαρά με τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» υπουργοί της κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες και προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, δίνοντας στη βραδιά χαρακτηριστικά ευρύτερης πολιτικής συνάντησης.

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Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος

Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς

Κώστας Καραμανλής, Νίκος Δένδιας

Ο συγγραφέας του βιβλίου Μιχάλης Σάλλας





Προκόπης Παυλόπουλος

Μαριάννα Λάτση

Προκόπης Παυλόπουλος, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας Γαβριήλ, Αντώνης Σαμαράς, Γεωργία Σαμαρά, Μαριάννα Λάτση

Ο Μιχάλης Σάλλας

Προκόπης Παυλόπουλος, Αντώνης Σαμαράς, Γεωργία Σαμαρά