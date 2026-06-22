Breaking news icon BREAKING
NEWS

Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας - Εστάλη 112, επιχειρούν αεροσκάφη

Γνώμες Πολιτική Αντώνης Σαμαράς Όλγα Κεφαλογιάννη

«Γέφυρες» από την Όλγα προς τον Αντώνη Σαμαρά

Caption
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως διαβάσατε στον FLASΗ, ετοιμάζονται για καλοκαιρινές εξορμήσεις στην περιφέρεια με πολλούς εξ' αυτών να κατηφορίζουν προς την Πελοπόννησο για ευνόητους λόγους που συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά. 

Μεταξύ αυτών και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία θα επισκεφθεί την Αργολίδα όπως και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης. 

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο ΟPEN χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «εξαιρετικό πρωθυπουργό». 

«Στην πολιτική εκτός από τις ρήξεις υπάρχουν και οι γέφυρες» έσπευσε να προσθέσει. Αλλά ουδείς γνωρίζει ποιος αυτή τη στιγμή από τη ΝΔ είναι σε θέση να αναλάβει μια τέτοια ενδεχόμενη πρωτοβουλία. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Γνώμες Πολιτική Αντώνης Σαμαράς Όλγα Κεφαλογιάννη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader