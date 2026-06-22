«Γέφυρες» από την Όλγα προς τον Αντώνη Σαμαρά

Οι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως διαβάσατε στον FLASΗ, ετοιμάζονται για καλοκαιρινές εξορμήσεις στην περιφέρεια με πολλούς εξ' αυτών να κατηφορίζουν προς την Πελοπόννησο για ευνόητους λόγους που συνδέονται με τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ αυτών και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία θα επισκεφθεί την Αργολίδα όπως και ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θάνος Πλεύρης.

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο ΟPEN χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «εξαιρετικό πρωθυπουργό».

«Στην πολιτική εκτός από τις ρήξεις υπάρχουν και οι γέφυρες» έσπευσε να προσθέσει. Αλλά ουδείς γνωρίζει ποιος αυτή τη στιγμή από τη ΝΔ είναι σε θέση να αναλάβει μια τέτοια ενδεχόμενη πρωτοβουλία.