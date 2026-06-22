Μπαράζ περιοδειών Μητσοτάκη - Σε «κάστρα» του Σαμαρά εξορμούν Κυρανάκης και υπουργοί

Τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην απρόσκοπτη προώθηση του κυβερνητικού έργου και στην εντατικοποίηση της προεκλογικής προετοιμασίας αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου.

Με τις προπαρασκευαστικές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών να έχουν ήδη ξεκινήσει, για την κυβέρνηση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς σε όλες ανεξαιρέτως τις δημοσκοπήσεις , αλλά και τα focus groups, που επεξεργάζονται, το ζήτημα του αυξημένου κόστους ζωής παραμένει ο υπ' αριθμόν ένα πονοκέφαλος για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. «Περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι έως το ράφι, μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στη μάχη, που δίνουμε για καλύτερες τιμές» επεσήμανε κατά τη χθεσινή καθιερωμένη, Κυριακάτικη παρέμβαση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναγνώρισε, επίσης, ότι «η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις, υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα.

Μπαράζ περιοδειών εντός και εκτός λεκανοπεδίου

Την ίδια ώρα, το εντατικό πρόγραμμα περιοδειών τόσο του πρωθυπουργού, όσο και των κορυφαίων Υπουργών προκαλεί εύλογα ερωτήματα ως προς το χρόνο των εκλογών, παρά το γεγονός πως από το Μέγαρο Μαξίμου εκπέμπεται σταθερά το μήνυμα ότι το plan A εξακολουθεί να θέλει κάλπες το 2027.

Τις επόμενες ώρες, εξάλλου, αναμένεται να οριστικοποιηθεί ακόμη μία περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτός λεκανοπεδίου – δεν αποκλείεται στην Πελοπόννησο – την επόμενη εβδομάδα, ενώ τα επόμενα 24ώρα είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί ακόμη μία εξόρμηση του πρωθυπουργού εντός Αττικής.

Πάντως με τη Νέα Δημοκρατία να καταγραφεί χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις στην περιφέρεια έναντι των ποσοστών της στα μεγάλα αστικά κέντρα, η παρουσία πρωτοκλασσάτων κυβερνητικών στελεχών προοδευτικά σε όλους τους Νομούς εντάσσεται στην προσπάθεια γενικότερης αφύπνισης του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και επούλωσης των..πληγών, που έχουν αφήσει λάθη και κόπωση από την 7ετή διακυβέρνηση.

Εξόρμηση σε «κάστρα» του Σαμαρά

Σε αυτό το πλαίσιο και με το βλέμμα στις προσπάθειες του Αντώνη Σαμαρά να διεμβολίσει τη Νέα Δημοκρατία μέσω της πιθανής ίδρυσης νέου κόμματος, αρκετοί κορυφαίοι Υπουργοί θα κατευθυνθούν εντός της εβδομάδας σε νομούς της Πελοποννήσου, η οποία παραδοσιακά θεωρείται ένα από τα «γαλάζια» προπύργια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης προγραμματίζεται να μιλήσει στην Τρίπολη της Αρκαδίας στο πλαίσιο της «γαλάζιας» Πολιτικής Ακαδημίας, όπου θα βρεθεί και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης την ερχόμενη Πέμπτη.

Για το νομό Αργολίδας έχουν πάρει «φύλλο πορείας» ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο νομό Κορινθίας θα μεταβεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ στο νομό Λακωνίας ο Μάκης Βορίδης μαζί με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Κώστα Κατσαφάδο.

Στο νομό Μεσσηνίας, έδρα του διαγράφεντα πρώην πρωθυπουργού έχει αποφασιστεί να μεταβούν ο Γραμματέας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και σε δευτερεύοντα χρόνο ο Υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας. Εξάλλου, τις επόμενες εβδομάδες υπάρχει ο σχεδιασμός να εμπλακούν στις εξορμήσεις γαλάζιων στελεχών περισσότερα κορυφαία στελέχη, όπως ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός, Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.