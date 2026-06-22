Η Ελλάδα σηκώνει ψηφιακή ασπίδα: Μητσοτάκης-Δένδιας εγκαινίασαν το «στρατηγείο» κυβερνοάμυνας

Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «κομβική για την ασφάλεια της πατρίδας», τονίζοντας ότι η νέα εγκατάσταση αποτελεί ένα υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, που ενισχύει καθοριστικά τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα της κυβερνοάμυνας.



«Οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο στο πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες απειλές αποκτούν ολοένα και περισσότερο υβριδικό χαρακτήρα, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στους κινδύνους που προέρχονται από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, τα τραπεζικά συστήματα και τα νοσοκομεία, αλλά και στις εκστρατείες παραπληροφόρησης που στοχεύουν στη δημιουργία σύγχυσης και στην υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. «Πρόκειται για ακήρυκτους πολέμους σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της κυβερνοάμυνας αποτελεί μία από τις λιγότερο ορατές, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού για την αναβάθμιση της εθνικής άμυνας.



Όπως είπε, το νέο κτήριο συγκεντρώνει πλέον το σύνολο των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διαθέτοντας κέντρο δεδομένων, αίθουσες επιχειρήσεων με συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και εργαστήρια ψηφιακής έρευνας, καλύπτοντας όλο το φάσμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι καθιστά ευάλωτα πολλά από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας και επιβάλλει συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ (ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε παράλληλα το έργο της στρατιωτικής ηγεσίας και των στελεχών πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και στην ομάδα που στελεχώνει τις δομές κυβερνοχώρου, την οποία χαρακτήρισε «τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος».



Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Λασκαρίδη, χάρη στην οποία, όπως είπε, κατέστη δυνατή η δημιουργία του νέου «ψηφιακού οχυρού» των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, αξιοποίησε την παρουσία του κ. Λασκαρίδη για να απευθύνει ευρύτερο κάλεσμα προς την ελληνική επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα να ενισχύσει μέσω κοινωφελών πρωτοβουλιών την κοινωνία και την πατρίδα.



Επικαλέστηκε ενδεικτικά στοιχεία για τη συνολική περιουσία των ισχυρότερων ναυτιλιακών οικογενειών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση του παραδείγματος μεγάλων εθνικών ευεργετών, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποθεματικό πόρων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.



Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου σε λιγότερο από 18 μήνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα δομή θα ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι από σήμερα η πατρίδα μας θα είναι ακόμη πιο ασφαλής, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο του κυβερνοχώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δένδιας: Νέα εθνική ικανότητα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030» για τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και μαζί του πρέπει να αλλάξουν και οι δυνατότητες της χώρας. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις να μετατραπούν σε έναν σύγχρονο μηχανισμό αξιοποίησης πληροφοριών και νέων τεχνολογιών, με τον κυβερνοχώρο και το διάστημα να αποτελούν πλέον κρίσιμα πεδία επιχειρήσεων. Για τη «Μονάδα 1864» σημείωσε ότι διαθέτει δυνατότητες για επιχειρήσεις κυβερνοπολέμου, ενώ η δημιουργία της αποτελεί μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης μιας νέας εθνικής ικανότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο διευθυντής του Κοινού Σώματος Πληροφορικής, υποστράτηγος Βασίλειος Χατζηδάκης, χαρακτήρισε τη νέα δομή «στρατηγικό ψηφιακό άλμα» για τις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύεται η ψηφιακή θωράκιση της χώρας και η προστασία κρίσιμων δεδομένων. Όπως ανέφερε, οι νέες εγκαταστάσεις μπορούν να υποστηρίξουν τη διαχείριση άκρως απόρρητων πληροφοριών με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης σημείωσε ότι το νέο κτίριο αποτυπώνει τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα επιχειρησιακή εποχή, όπου η πληροφορία αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο. «Η κυβερνοασφάλεια είναι προϋπόθεση εθνικής ανθεκτικότητας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν στην ψηφιακή καινοτομία και στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων τους.

Στο νέο κτίριο θα στεγάζεται και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, η «Μονάδα 1864», η οποία αποτελεί τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας στον κυβερνοχώρο.



Οι εγκαταστάσεις αποτελούν δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, και σχεδιάστηκαν σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών επιπέδων, θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Η λειτουργία του σηματοδοτεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της κυβερνοανθεκτικότητας και της ψηφιακής άμυνας της χώρας.