Συνάντηση Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας: Στο τραπέζι διμερείς σχέσεις και κυβενοασφάλεια

Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο πλαίσιο επίσκεψης του Αλβανού υπουργού Άμυνας στην Ελλάδα.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο Αντιπροσωπειών.

Φωτό: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI

Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Επίσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό Υπουργό Άμυνας για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030». Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Φωτό: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν από ελληνικής πλευράς ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Αντιπτέραρχος, Βασίλειος Μπρούμας, ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) Πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Φωτό: ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/EUROKINISSI

Από την αλβανική πλευρά, συμμετείχαν επίσης, η Πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊταράγκα, ο Διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας Ταξίαρχος Hamdi Doda, o Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Άμυνας της Αλβανίας Ervis Tema και ο Ταξίαρχος Σύμβουλος του Υπουργού Άμυνας, Bardhyl Nuredinaj.