Μητσοτάκης από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Τα drones κρίσιμος παράγοντας για την ασφάλεια της χώρας

Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίκων όπου ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμ «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program» επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε από κοντά την εκπαίδευση που παρέχεται σε δόκιμους και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα των αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων και της τεχνολογίας των «σμηνών» drones, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον υπουργό Άμυνας και τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι «αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες».

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι μια εικόνα από το μέλλον, αλλά μια εικόνα από το παρόν», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας του MΙΤ με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με τη συμβολή του Έλληνα καθηγητή Τριανταφύλλου.

Όπως είπε, η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει τη συστηματική επιμόρφωση στελεχών και δοκίμων στις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στην τεχνολογία των αυτόνομων drones, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «είχαμε την ευκαιρία να εξοικειωθούμε με τα σμήνη των drones», σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο που μπορεί να φαίνεται πολύπλοκο, αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της χώρας.

«Χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά αξιωματικών, ώστε να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι αλλά και ως επιστήμονες», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «μοναδική για την πατρίδα», επισημαίνοντας ότι τα σεμινάρια των καθηγητών φέρνουν τους Έλληνες δόκιμους σε άμεση επαφή με τη νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε, οι καθηγητές παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις στη θάλασσα και πώς μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.