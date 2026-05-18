Κικίλιας - Νέα «όπλα» για το Λιμενικό: Ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων, drones και νέα σκάφη

Στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος και στη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού Κέντρου Επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM.

Όπως τόνισε, το νέο ΚΕΠΙΧ αποτελεί τη μετεξέλιξη του Θαλάμου Επιχειρήσεων του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, σημειώνοντας ότι οι υποδομές παρέμεναν ουσιαστικά ίδιες από το 1980. Σύμφωνα με τον υπουργό, έχει ήδη δημοπρατηθεί ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, το οποίο θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο μέσω διασύνδεσης με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικά συστήματα και πολλαπλές πηγές δεδομένων.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι το νέο επιχειρησιακό δόγμα του Λιμενικού αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και αλιείας, την επιτήρηση θαλάσσιων πάρκων, αλλά και την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, όπως τα FSRU, οι γεωτρήσεις και τα υποθαλάσσια καλώδια.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι έως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι μεγάλες δημοπρατήσεις του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ 2», μεταξύ των οποίων τα συστήματα VTMIS και ΕΣΟΘΕ. Όπως εξήγησε, το VTMIS θα ενισχύσει την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ το ΕΣΟΘΕ θα παρέχει ολοκληρωμένη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την προώθηση διαγωνισμών για δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης 80 μέτρων, δέκα καταδιωκτικά υψηλών ταχυτήτων και έξι παράκτια περιπολικά, καθώς και την προμήθεια drones.

Αναφερόμενος στην παράνομη αλιεία από τουρκικά αλιευτικά, σημείωσε ότι το θέμα τέθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας πως τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα είναι και ευρωπαϊκά.