Επιστρέφουν στις θέσεις τους οι Patriot από Κάρπαθο και Έβρο με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στις μόνιμες θέσεις τους επιστρέφουν οι συστοιχίες αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο, κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ.

Η προσωρινή μετακίνησή τους είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου, υπό το βάρος της σύγκρουσης στο Ιράν και της γενικότερης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αντιαεροπορικής «ομπρέλας».



Τα συστήματα Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας, που αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής αεράμυνας, είχαν αναπτυχθεί στα παραπάνω νευραλγικά σημεία παρέχοντας δυνατότητα αναχαίτισης εναέριων απειλών και βαλλιστικών πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, καθώς και ενισχυμένη προστασία κρίσιμων υποδομών.



Σημειώνεται πως η συστοιχία του Διδυμότειχου κάλυπτε και την αεράμυνα της Βουλγαρίας έπειτα από σχετικό αίτημα της Σόφιας.

Με νεότερη απόφαση του ΚΥΣΕΑ, τα συστήματα επιστρέφουν πλέον στις μόνιμες θέσεις τους, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιχειρησιακή εικόνα έχει διαφοροποιηθεί και δεν απαιτείται η διατήρηση της προσωρινής ανάπτυξης.