ΚΥΣΕΑ: Επί τάπητος ο νόμος Ερντογάν για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Το τουρκικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η πρόθεση της Άγκυρας να μετατρέψει το προκλητικό δόγμα σε «νόμο» βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ.

Αυτό το οποίο τονίστηκε είναι ότι οι μονομερείς ενέργειες που στερούνται διεθνούς νομιμοποίησης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα στο διεθνές πεδίο, με την ελληνική πλευρά να μένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).



Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίστηκε ότι η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις, αυτό που αναμένεται είναι το ακριβές περιεχόμενο του τουρκικού «νόμου», αν δηλαδή θα περιλαμβάνει χάρτες, συντεταγμένες και οτιδήποτε άλλο, ενώ συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις και η ελληνική αντίδραση τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Νέα «παρτίδα» Μ113 στον Λίβανο



Σε επιχειρησιακό επίπεδο, αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον δεκατριών τεθωρακισμένων οχημάτων M113 στον Λίβανο, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικότερα, εξετάστηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ, όπου άναψε το πράσινο φως για την εμπλοκή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αλλά και η αγορά των ιταλικών φρεγατών Bergamini για την περαιτέρω ενίσχυση του Στόλου.

Στο ΚΥΣΕΑ τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στον ελληνικό αμυντικό «θόλο».



Στο τραπέζι βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και οι πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, τη ναυσιπλοΐα και τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και την Ελλάδα.



Επίσης το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης η εθνική στρατηγική για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030.

Τέλος, συζητήθηκε η προμήθεια νέων κρυπτοσυσκευών για τις ανάγκες ασφαλών τηλεπικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας διαβαθμισμένων επικοινωνιών.