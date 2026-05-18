Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο

Ως τον αυθεντικό εκφραστή του φιλορωσικού κλίματος στην Ελλάδα χαρακτήρισε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά ευνοημένο από το Δημόσιο» πρόσωπο, ενώ σχολίασε και τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο Action 24, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «τώρα έρχεται η Καρυστιανού και δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος» του φιλορωσικού ρεύματος, στο οποίο, όπως είπε, μέχρι σήμερα «βασικός εκφραστής ήταν ο Βελόπουλος και μετά η Νίκη».

Παράλληλα ανέφερε ότι: «Με τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, για να είσαι αυτό είσαι φίλος του καθεστώτος, η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Έχει και τον Θανάση Αυγερινό που έχει δώσει μάχες 4 χρόνια για το πώς κερδίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, δικαίωμά του.», προσθέτοντας πως «η κυρία Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχεία και αυτό σημαίνει μεγάλος ανταγωνισμός για τον Βελόπουλο γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέες τις φιλορωσικές και αντιεμβολιαστικές, εκεί έχει μεγάλη πέραση η Καρυστιανού».

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «ο Βελόπουλος είχε επενδύσει στα Τέμπη αλλά τώρα δεν τα αναφέρει πολύ γιατί προφανώς κερδίζει εκεί η Καρυστιανού».

Αναφερόμενος σε παλαιότερη ανάρτησή του για τα ρωσικά bots, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «δεν θυμάστε τι είχε γίνει με το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και είχε πει η εθνική επιτροπή κυβερνοασφάλειας ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που αποδείχθηκε ότι ήταν από ξένη χώρα;». Όπως πρόσθεσε, «η πιθανότερη εκδοχή των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία», επισημαίνοντας ότι «ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί σε σειρά χωρών για παρέμβαση στις εκλογές», ενώ τόνισε πως «ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από τότε. Έχει φύγει η Ελλάδα από εκείνο το σημείο με τα ξυλόλια και τις θεωρίες συγκάλυψης».

«Ο Φάμελλος προσπαθεί να εμποδίσει τον Πολάκη να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαγραφή Πολάκη και την προοπτική νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι «με τη διαγραφή Πολάκη ο Φάμελλος προσπαθεί να τον εμποδίσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα και ό,τι αυτό σημαίνει». Παράλληλα σχολίασε ότι «η αίσθηση από τον εξώστη (σ.σ. κατά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού) είναι ότι ο Τσίπρας δεν πολυθέλει και πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ», ενώ πρόσθεσε: «Μην βρεθούν αμανάτι να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν κόμμα και να εχουν πλακωθεί και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Πολάκης ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον θέλει. Άρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσίπρα και αυτός κάνει face control ο Πολάκης μένει εκτός πολιτικής. Ή θα μπορέσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει ανταγωνιστικά με τον Τσίπρα ως έξαλλος ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να είναι η ήρεμη εκδοχή της ριζοσπαστικής Αριστεράς ή θα πρέπει να πάει σπίτι του». Παράλληλα εκτίμησε ότι «Δεν νομίζω ότι περίμενε τη διαγραφή του, ο Φάμελλος τον πρόλαβε. Έχουμε να δούμε επεισόδια εκεί, τη διάσπαση του ατόμου θα δούμε» ενώ για τον Παύλο Πολάκη σημείωσε ότι «αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, στις εσωκομματικές εκλογές είχε πάρει 43%, έχει νόημα. Να φτιάξει από την αρχή κόμμα το βλέπω δύσκολο. Το κόμμα θέλει πειθαρχία και λεφτά, ο Πολάκης είναι άναρχος, ξυπνάει τη νύχτα και κάνει αναρτήσεις, το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα».

«Εξαιρετικά ευνοημένος ο Ανδρουλάκης»

Τέλος, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον χαρακτήρισε «έναν εξαιρετικά ευνοημένο σαν οικογένεια άνθρωπο από το πώς το ελληνικό δημόσιο σου έχει συμπεριφερθεί η κυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2010», υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η επιτροπή που ανακήρυξε μειοδότη για το ακίνητο στο Ηράκλειο τον κ. Ανδρουλάκη συνήρθε 7 Οκτωβρίου 2009 και οι εκλογές έγιναν 4 Οκτωβρίου» και προσθέτοντας: «Εγώ δεν θέτω νομικό ζήτημα. Δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης ο οποίος σε μια εβδομάδα αποκάλυψε ότι είχε 1 εκατ. ευρώ σε ξένη τράπεζα, ξέχασε να το δηλώσει στο πόθεν έσχες και παίρνει από το 2009 ενοίκιο 1,2 δισ. Ε, μπάστα, Δεν έχουμε τέτοια εύνοια από το Δημόσιο όπως ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί και το 1 εκατ. είναι από μισθό στις Βρυξέλλες από το δημόσιο».