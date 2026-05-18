«Καρφιά» Κουτσούμπα για τα νέα κόμματα: «Προκαλεί αποστροφή το πολιτικό σουλάτσο»

Ιδιαιτέρως αιχμηρά σχολίασε τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό - με τις επίσημες ανακοινώσεις για τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού να βρίσκονται προ των πυλών - ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο» που προκαλούν «αποστροφή».

«Όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, με όλους αυτούς που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα ενόψει των εκλογών, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και τη νεολαία», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ από βήματος Ολομέλειας, εκτιμώντας σε κάθε περίπτωση πως οι πολίτες «θα βρουν τρόπο» να εκφράσουν αυτή την απέχθεια.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρενέβη στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και τη γενναία αύξηση των μισθών, όπως και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.