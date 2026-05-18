Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας - Η ανάρτησή του

Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως φαίνεται το βίντεο - προαναγγελία που ανέβασε στο Facebook.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», έγραψε στη δημοσίευση. Στο ΑΙ βίντεο απεικονίζονται δύο άτομα σε ποδοσφαιρικό αγώνα να φορούν μπλούζες με τους αριθμούς 26 και 5, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του FLASH ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος που προετοιμάζει το τελευταίο διάστημα αναμένεται στις 26 Μαΐου.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Παπαδημητρίου στον FLASH, αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων θα δοθεί και επισήμως η οριστική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, λέγεται, πως η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Όπως όλοι συνομολογούν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική αρένα, θα προκαλέσει σοκ και δέος στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και περισσότερο στο πρώην κόμμα του.