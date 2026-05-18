Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Πολιτική Αλέξης Τσίπρας

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας - Η ανάρτησή του

Με βίντεο στο Facebook ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε την ανακοίνωση του κόμματός του.

Φωτ. Flash.gr / Graphics
Φωτ. Flash.gr / Graphics
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως φαίνεται το βίντεο - προαναγγελία που ανέβασε στο Facebook.

«Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», έγραψε στη δημοσίευση. Στο ΑΙ βίντεο απεικονίζονται δύο άτομα σε ποδοσφαιρικό αγώνα να φορούν μπλούζες με τους αριθμούς 26 και 5, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του FLASH ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος που προετοιμάζει το τελευταίο διάστημα αναμένεται στις 26 Μαΐου. 

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βαγγέλη Παπαδημητρίου στον FLASH, αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων θα δοθεί και επισήμως η οριστική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, λέγεται, πως η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Όπως όλοι συνομολογούν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική αρένα, θα προκαλέσει σοκ και δέος στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και περισσότερο στο πρώην κόμμα του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Αλέξης Τσίπρας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader