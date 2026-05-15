Κόμμα Τσίπρα: «Κυκλώνει» ημερομηνία ο πρώην Πρωθυπουργός

Και όμως, ο Μάιος ίσως τελικά για το πολιτικό ημερολόγιο του 2026 να είναι ο μήνας θεριστής στον οποίο αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και όχι ο Ιούνιος, όπως λογικά άπαντες κατάλαβαν όταν άκουσαν να το λέει στο Χαλάνδρι.

Γιατί οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στο ημερολόγιο του κ. Τσίπρα έχει «κυκλωθεί» η 26η Μαϊου ως μια από τις πλέον πιθανές ημερομηνίες για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Βέβαια θα μου πείτε, Τσίπρας είναι αυτός και όλα μπορεί να έρθουν τούμπα μέσα σε λίγες μόνον ώρες. Αλλά όπως και να έχει επειδή μπροστά μας έχουμε ένα καλοκαίρι με Μουντιάλ ίσως όλα να έρθουν πιο κοντά απ' όσο κάποιοι στην κεντροαριστερή γειτονιά υπολόγιζαν, ακούγοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά τα άλλα περισσεύει να πούμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ άλλοι βρίσκονται σε κατάσταση νευρικής κρίσης και άλλοι σε διαδικασία αναμονής.

Το σίγουρο είναι πως οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα - ιδιαίτερα μετά και από την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στις 21 του μήνα - θα είναι ραγδαίες και ο κ. Φάμελλος θα κληθεί να λάβει, όπως έχει γράψει ο FLASH, δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος. Με τον ίδιο να έχει απορρίψει, μέσω του FLASH, κάθε σενάριο διάλυσης του κόμματος.