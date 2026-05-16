Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τα «μάτια» του Τσίπρα

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από νέες δημόσιες αναρτήσεις του βουλευτή, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στις αναρτήσεις του, ο Παύλος Πολάκης επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Παράλληλα, ζητά με επιμονή τη σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζοντας «αφωνία και αναποφασιστικότητα» στον Σωκράτη Φάμελλο.

«Αισχρά υπονοούμενα»

Είναι ενδεικτική η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος κάνει λόγο για «αισχρά υπονοούμενα» και «προσωπικές στρατηγικές και φήμες».

Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.



Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.



Ο Παύλος Πολάκης κάνει… — Socratis Famellos (@SFamellos) May 16, 2026

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των πληροφοριών που μετέδωσε ήδη από χθες Παρασκευή ο FLASH ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να ανακοινώσει το νέο κόμμα με πιθανότερη ημερομηνία την 26η Μαϊου και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία περίοδο όπου τα περισσότερα στελέχη είτε βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός Κουμουνδούρου, είτε πιέζουν τον κ. Φάμελλο να αναλάβει πρωτοβουλία προσέγγισης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαγραφή αφορά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και όχι στο κόμμα καθώς γι' αυτό απαιτείται η συνεδρίαση του πειθαρχικού. Στελέχη κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για «ηγετική κίνηση του Σωκράτη Φάμελλου με πολλές προεκτάσεις».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!! Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!