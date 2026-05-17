Ανακοινώνει ημερομηνία και κεντρική εκδήλωση ο Τσίπρας - Στα όρια του «εμφυλίου» ο ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινοβουλευτική διαγραφή Πολάκη, αποτελεί, ουσιαστικά, το αποκορύφωμα μιας βαθιάς κρίσης που υποβόσκει στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή της παραιτήσεως του Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του προέδρου, αρχικά και της πλήρους αποστασιοποίησης από τα δεδομένα της Κουμουνδούρου.



Το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός-διότι αυτό είναι γνωστό. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνει ο όλος ΣΥΡΙΖΑ ή ο όποιος ΣΥΡΙΖΑ, παραμείνει. Διότι η αρνητική δυναμική που έχει δημιουργηθεί και η εικόνα που έχει εμφανιστεί, οδηγεί σε μαθηματική ακρίβεια σε έναν ακόμη εμφύλιο πόλεμο εντός της αριστεράς.



Ήδη η κοινοβουλευτική διαγραφή του Παύλου Πολάκη έχει προκαλέσει σοκ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι πως ο βουλευτης Χανίων, δεν διαθέτει ισχυρή κομματική συνιστώσα. Μπορεί στις εκλογές για τη θέση του προέδρου να έλαβε ποσοστό περίπου, στο 45% αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην κομματική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τελευταίο συνέδριο, στη σύνθεση της κεντρικής επιτροπής και στην πολιτική γραμματεία.



Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι και οι διαφορετικές ερμηνείες που αναπτύσσονται αμέσως μετά την προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη. Η πλειοψηφία του κόμματος, εκτιμά πως η κοινοβουλευτική του διαγραφή, αυτόματα το θέτει εκτός κομματικών οργάνων. Απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για τη συμμετοχή του, στην πολιτική γραμματεία.



Η μειοψηφία υποστηρίζει πως η σύνθεση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων συντελέστηκε μετά το τελευταίο συνέδριο. Για να αλλάξει απαιτείται μια διαφορετική πρόταση από πλευράς προέδρου, συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής και σύγκληση διαρκούς συνεδρίου. Ουδείς γνωρίζει προσώρας, τουλάχιστον, με ποιο τροπο θα αποφευχθεί μια ακόμη διάσπαση. Αρκετοί θεωρούν πως «όλα θα γίνουν στην πράξη», υπονοώντας πως αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, θα ανοίξουν δραματικά οι πόρτες της Κουμουνδούρου…



Ανακοινώνει ο Τσίπρας

Το κλίμα θα βαρύνει έτι περαιτέρω καθώς η πλευρά της Λ. Αμαλίας προετοιμάζεται πυρετωδώς, για τις 26 Μαΐου- όπως αποκάλυψε ο FLASH - ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος ενώ αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων θα δοθεί και επισήμως η οριστική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, λέγεται, πως η όλη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.



Όπως όλοι συνομολογούν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική αρένα, θα προκαλέσει σοκ και δέος στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και περισσότερο στο πρώην κόμμα του.