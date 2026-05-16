Διαγραφή Πολάκη από τον Φάμελλο:Το παρασκήνιο, οι διαφωνίες και η «νάρκη» της Επιτροπής Δεοντολογίας

Σύγκρουση, χωρίς όρια, εξελίσσεται εντός των τειχών της Κουμουνδούρου. Η προσωπική απόφαση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, αποτέλεσε την αφορμή μιας μεγάλης εσωτερικής μάχης που διεξάγεται εδώ και καιρό. Οι αιτίες είναι ουσιαστικά για την επόμενη η ημέρα του κόμματος.



Η δημόσια ανταλλαγή «πυρών» των πρωταγωνιστών διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα για το ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία, πλέον, ουδείς δύναται να μείνει αποστασιοποιημένος.

«Νάρκη» για τον Φάμελλο η Επιτροπή Δεοντολογίας

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης Φάμελλος μόλις ενημερώθηκε για την οξεία αντίδραση του Παύλου Πολάκη, έλαβε την απόφαση σε προσωπικό επίπεδο και κάνοντας χρήση της δυνατότητας του και εκ του κοινοβουλευτικού κανονισμού, τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό, όπως, υποστηρίζουν αρκετοί δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή από το κόμμα. Μόνον τυχαία δεν είναι και η σχετική ανάρτηση του Παύλο Πολάκη, που σημειώνει με δηκτικό τρόπο, πως θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αναστάτωση καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως η παραπομπή του, στην επιτροπή δεοντολογίας, δεν συνεπάγεται αυτόματα και τη διαγραφή του. Υπονοούν, εμμέσως πλην σαφώς πως οι συσχετισμοί δεν είναι υπέρ της απόφασης του προέδρου. Σημαντικό ρόλο θα παίξει και η στάση που θα κρατήσει στην όλη υπόθεση ο Φώτης Κουβέλης που είναι πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως αρκετοί επισήμαναν στον Σωκράτη Φάμελλο τις παραπάνω εκτιμήσεις, ζητώντας του να μην προχωρήσει στην παραπομπή του Παύλου Πολάκη στην επιτροπή δεοντολογίας αλλά και στη πρόταση περί διαγραφής του από το κόμμα. Η επιτροπή δεοντολογίας εάν κληθεί να αποφασίσει θα εξετάσει τα στοιχεία αν και εφόσον παρενέβη τα κομματικά ειωθότα και κυρίως εάν οι θέσεις του κ. Πολάκη είναι αντικαταστατικές.

Έξω φρενών με Πολάκη - Διαφωνεί ο Παππάς





Από την άλλη πλευρά, η προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελου θεωρήθηκε ως μια κίνηση «απολύτως λογική και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο». Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνθηκε προσβεβλημένος από τη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή του κόμματος, ενώ, όπως, υποστηρίζεται έχει ήδη δηλώσει πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συγκαλέσει και τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αλλά και των υπολοίπων ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων. Ο FLASH, συνομίλησε με τον Νίκο Παππά, που εξέφρασε την έκπληξη του για την προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελου.



Ο Σωκράτης Φάμελος φέρεται, πάντως να είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη στάση του πρώην, πλέον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησε πως δεν είναι δυνατόν να αφήνονται υπονοούμενα για τον πρόεδρο του κόμματος περί υπόγειων συμφωνιών, αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει ήδη συνομιλήσει και συμφωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφορικά με το τελευταίο διαψεύδεται από τη Λ. Αμαλίας, όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο FLASH, κάτι που ισχύει και μέχρι σήμερα.



Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου





Οι εξελίξεις, όπως εκτιμάται θα είναι ραγδαίες. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία και αν θα ασχοληθεί με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Είναι, σίγουρο, όμως, πως η όλη κατάσταση έχει ξεπερνάει κατά πολύ τα στενά όρια των τειχών της Κουμουνδούρου. Ήδη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, μειώνεται περισσότερο. Ουδείς, γνωρίζει, επίσης, αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις καθώς, πλέον, όλα είναι ανοιχτά. Όπως ομολογείται και δημοσίως ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να κλείνει τον ιστορικό του κύκλο. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, μπορεί να υπάρξει το φαινόμενο της απουσίας στελεχών, βουλευτών, μελών…



Η διαγραφή Πολάκη, δεν ισοδυναμεί σε διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι πάντες συνομολογούν. Αντιθέτως κάποιοι εκτιμούν πως δύναται να λειτουργήσει και συσπειρωτικά. Το σίγουρο είναι πως η διαγραφή Πολάκη άνοιξε και επισήμως τον ασκό του Αιόλου, οι άνεμοι του οποίου, θα παρασύρουν ολόκληρο το κομματικό οικοδόμημα.