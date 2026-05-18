«Κύμα» παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ - Πρώτη η Ελένη Αυλωνίτου

Η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες οι παραιτήσεις μελών και στελεχών ήδη ξεκίνησαν. Η Ελένη Αυλωνίτου μέλος της κεντρικής επιτροπής έστειλε την παραίτηση της στην Κουμουνδουρου. Λέγεται πως θα ακολουθήσει κύμα παραιτήσεων καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας με αποκορύφωμα την 26η Μαΐου-ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επισήμως την ίδρυση του νέου κόμματος.



Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι πιέσεις προς την ηγεσία του κόμματος για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Ήδη ο Νίκος Παππάς διαφωνώντας με την κοινοβουλευτική διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ζητά δημοσίως την επίσπευση της σύγκλησης των κομματικών οργάνων.



Προσώρας πάντως και σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές δεν έχει κατατεθεί πρόταση διαγραφής του Παύλου Πολάκη προς την επιτροπή δεοντολογίας.



Πάντως από πολλές πλευρές γίνεται μια προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι. Ετσι ώστε να επικρατήσει κλίμα ηρεμίας και να είναι δυνατή η σύγκληση Πολιτικής Γραμματείας.



Τούτων δοθέντων το μείζον ζήτημα που επεισέρχεται άμεσα και επιτακτικά είναι η αποφυγή ενός εμφυλίου πολέμου και αν αυτό δεν είναι δυνατόν ένα «συναινετικό διαζύγιο».