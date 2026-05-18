Παύλος Πολάκης: Και επισήμως εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.



«Ήταν τελείως τυχαία η ανακοίνωση της διαγραφής του την ώρα που ήμουν εγώ εδώ. Δεν ήταν κάτι που είχα επιδιώξει!», σχολίασε μάλιστα με νόημα ο παριστάμενος Άδωνις Γεωργιάδης.



Την αιφνιδιαστική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου πυροδότησε η ανάρτηση του «αψύ Σφακιανού» Παύλου Πολάκη, μέσω της οποίας ζητούσε μετ' επιτάσεως στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει άμεσα την Πολιτική Γραμματεία και στη συνέχεια την Κεντρική Επιτροπή, καταλογίζοντάς του «αφωνία», «έλλειψη πρωτοβουλίας» και «αναποφασιστικότητα».



Πλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29.



Υπενθυμίζεται πως εξελίξεις υπήρξαν την περασμένη Παρασκευή και στη Νέα Αριστερά, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγκιούρ, ο οποίος είχε δώσει το «παρών» στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.



Το κόμμα έπεσε πλέον στην έκτη θέση της κοινοβουλευτικής κατάταξης, καθώς το προσπέρασε η Ελληνική Λύση.