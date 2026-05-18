Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα «Είναι αργά για δάκρυα, θέλει να ξαναγράψει την ιστορία»

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, με την οποία προαναγγέλλεται η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτική παρακαταθήκη κάθε πρωθυπουργού κρίνεται κυρίως από την περίοδο της διακυβέρνησής του, σημειώνοντας πως οι πολίτες έχουν ήδη διαμορφώσει άποψη για τα χρόνια διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. »Τώρα, νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές για την οικονομική πολιτική εκείνης της περιόδου, κάνοντας λόγο για υπερφορολόγηση, δημοσιονομική επιβάρυνση και επιλογές που –όπως ανέφερε– είχαν αρνητικές συνέπειες για τη χώρα και την οικονομία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε ακόμη τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί εκ των υστέρων να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της διακυβέρνησής του, τονίζοντας ότι η ιστορική και πολιτική αξιολόγηση έχει ήδη γίνει από την κοινωνία και τους πολίτες.