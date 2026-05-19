Μαρινάκης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Ανεξίτηλο τραύμα στην ιστορία του Ελληνισμού»

Φέτος συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων από το οθωμανικό και τουρκικό κράτος, με σημείο αναφοράς την 19η Μαΐου 1919.

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα Μνήμης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τα θύματα και υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

«Ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια του Ελληνισμού»

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του, η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού, ένα έγκλημα που παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μνήμη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην προσωπική του σύνδεση με τον Πόντο, επισημαίνοντας ότι η γιαγιά του καταγόταν από την περιοχή, γεγονός που, όπως αναφέρει, ενισχύει τη σημασία της διατήρησης αυτής της ιστορικής παρακαταθήκης.

Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων αποτελούν ευθύνη όλων, όχι μόνο ως φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά και ως υπενθύμιση για το μέλλον.

Όπως υπογραμμίζει, η μνήμη λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε πολιτικές που οδηγούν σε διωγμούς, ξεριζωμό και εξόντωση αμάχων πληθυσμών.

«Με σεβασμό και ιστορική συνείδηση»

Κλείνοντας, ο υφυπουργός σημειώνει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία για απόδοση τιμής στα θύματα με σεβασμό, ευθύνη και ιστορική συνείδηση, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και διατήρησης της μνήμης.