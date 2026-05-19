Ανδρουλάκης για Γενοκτονία Ποντίων: «Αναγκαίος ο αγώνας για διεθνή αναγνώριση»

Σε δήλωσή του για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει τη 19η Μαΐου ως «μαύρη επέτειο για την ιστορία του Ελληνισμού», 107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Όπως τονίζει, ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της σφαγής που συντελέστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα παραμένει «επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το κόμμα έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό του ποντιακού ελληνισμού, υπενθυμίζοντας ότι με πρωτοβουλία του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη καθιερώθηκε το 1994 η 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.

«Ώρα για ένα βήμα παραπάνω»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει ότι «πλέον ήρθε ο καιρός να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω», τονίζοντας πως οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας.

Όπως αναφέρει, σε μια εποχή όπου αναθεωρητικές δυνάμεις επιχειρούν να επαναχαράξουν ιστορικά και γεωπολιτικά δεδομένα, η ανάγκη για μνήμη και δικαίωση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.

«Πανανθρώπινος στόχος η αναγνώριση»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό ζήτημα, αλλά και πανανθρώπινο στόχο.

«Μόνο η ισχυρή συλλογική μνήμη μπορεί να αποτρέψει την επανάληψη θηριωδιών κατά της ανθρωπότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά.