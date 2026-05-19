Δένδιας για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Ελάχιστο χρέος μας η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης»

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση, αναφερόμενος στη σημασία της ιστορικής μνήμης.

Όπως σημείωσε, 107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ό αιώνα, τιμάται η μνήμη των 353.000 θυμάτων.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες, τονίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και «ελάχιστο χρέος» όλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

«107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα, τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων.

Τιμάμε παράλληλα τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες.

Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας.»