Μήνυμα Δένδια υπέρ της αναγνώρισης και διεθνοποίησης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων, η οποία όπως είπε, συνιστά μια πράξη σεβασμού προς τους νεκρούς αλλά και πράξη αλήθειας, έστειλε μέσα από το ελληνικό Κοινοβούλιο ο Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος στις χώρες οι οποίες καλύπτονται, όπως τόνισε, από τη βολική θέση πως τα θέματα αυτά αφορούν μόνο την Ιστορία, «ωσάν η Ιστορία να μην αφορά αίμα και οστά ανθρώπων».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε το «παρών» στην υψηλού συμβολισμού εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας, ενόψει και της 19ης Μαΐου, Ημέρα Μνήμης των 353.000 θυμάτων και του ξεριζωμού του Ποντιακού Ελληνισμού από τις πατρογονικές εστίες.



«Η αναγνώριση της οργανωμένης εξόντωσης ομάδων ως Γενοκτονίας, δεν συνιστά εσωτερική υπόθεση οποιουδήποτε κράτους, ανεξαρτήτως της ισχύος του στο διεθνές γίγνεσθαι. Δεν είναι θέμα εσωτερικού δικαίου. Αυτό έχει λυθεί τελεσίδικα κατά τη δίκη της Νυρεμβέργης. Είναι ζήτημα διεθνούς ευθύνης και λογοδοσίας απέναντι στο γένος των ανθρώπων», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος την ίδια στιγμή και στους Ποντίους που ήρθαν στην Ελλάδα και πρόκοψαν, κάνοντας μάλιστα ειδική μνεία στο στράτευμα, καθώς, όπως είπε, δυο εκ των τριών σημερινών αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι Ποντιακής καταγωγής.

Κακλαμάνης: Παραφωνία της ΕΕ η μη αναγνώριση της Γενοκτονίας

Νωρίτερα, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως το αίτημα για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ, σημειώνοντας πως ο αγώνας για δικαίωση εντάθηκε με τις θεσμικές πιέσεις της χώρας μας.



Έκανε ωστόσο λόγο για «παραφωνία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία τηρεί μια «παράξενη σιωπή» και αποφεύγει να πιέσει για την αναγνώριση των γενοκτονιών που έχει διαπράξει διαχρονικά η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε σε χώρες πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, οι οποίες συμπλέουν με την Ελλάδα, ανακοινώνοντας μάλιστα πως αυτές τις ημέρες το Κοινοβούλιο της Αργεντινής συζητά για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.



«Στηρίζουμε με όλους τους τρόπους το αίτημα για επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που παραμένει ανεκπλήρωτο, όταν η ίδια η ΕΕ εγκρίνει δεκάδες δισ. πολεμικών αποζημιώσεων για την Ουκρανία και ταυτόχρονα δηλώνει αναρμόδια για τις γερμανικές αποζημιώσεις», τόνισε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.



«Διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση των Ελλήνων του Πόντου», υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός.



Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, καθώς, μεταξύ άλλων, επί ημερών ψηφίστηκε ο νόμος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.