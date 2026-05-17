Η Γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωκοινοβούλιο την 19η Μαΐου - Σαχινίδου στον Flash: «Ιστορική μέρα»

Στις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο συζήτηση για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την 19η Μαΐου, ημερομηνία μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της διεθνούς αναγνώρισης των γεγονότων.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το σύνολο των Ελλήνων και Κυπρίων ευρωβουλευτών, ενώ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Δεκέμβριο του 2024, με στόχο την ανάδειξη και διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων (ΠΟΠΣ), Χριστίνα Σαχινίδου-Τσαρτσίδου, μιλώντας στον FLASH, χαρακτήρισε «ιστορική» τη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί και τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα εισάγεται επίσημα στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, γεγονός που -όπως είπε– αποτελεί «ένα πρώτο βήμα μιας νέας, πιο δυνατής αρχής».



Η κ. Σαχινίδου αναφέρθηκε και στην ημερίδα που πραγματοποίησε η ΠΟΠΣ στο Ευρωκοινοβούλιο στις 11, 12 και 13 Απριλίου, με θέμα: «Γενοκτονία χωρίς τιμωρία – το χρέος της διεθνούς κοινότητας», κατόπιν πρόσκλησης του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα. Στην ημερίδα συμμετείχαν ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, καθώς και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από χώρες όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία.

Στην ημερίδα παρέστησαν οι περισσότεροι Έλληνες και Κύπριοι ευρωβουλευτές. Το «παρών» έδωσαν οι Γιώργος Αυτιάς, Ελεονώρα Μελέτη, Φρέντι Μπελέρης, Νικόλας Φαραντούρης, Σάκης Αρναούτογλου, Έλενα Κουντουρά, Εμμανουήλ Φράγκος και Κώστας Μαυρίδης, ενώ εκπροσώπηση υπήρξε και εκ μέρους του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Παρών ήταν επίσης ο επίτροπος, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αναπληρωτής πρέσβης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, ο πρόξενος της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ευρώπης, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Βρυξελλών.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΠΣ συναντήθηκε με τον François-Xavier Bellamy, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Γαλλικής Αντιπροσωπείας, με τη Isabel Wiseler-Lima, συντονίστρια του ΕΛΚ στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI), με τον Sebastião Bugalho, αναπληρωτή συντονιστή του ΕΛΚ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), με τον Andrzej Halicki, αντιπρόεδρο του ΕΛΚ και Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, καθώς και με τον Antonio López, αναπληρωτή συντονιστή του ΕΛΚ στην

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια των επαφών υπογραμμίστηκε ότι η παρούσα χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε άμεση σύνδεση με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αναγνωρίσει επανειλημμένα τη Γενοκτονία των Αρμενίων, με σχετικά ψηφίσματα από το 1987 έως και σήμερα. Τονίστηκε επίσης ότι η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας δεν αποτελεί μόνο ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος, αλλά μία μνήμη χρήσιμη για το μέλλον και για την αποτροπή αντίστοιχων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΠΟΠΣ, το κλίμα που εισέπραξε η ελληνική αποστολή ήταν ιδιαίτερα θετικό. «Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν το θέμα και ήταν ευαισθητοποιημένοι. Αυτό μας έδωσε αισιοδοξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΧΝΙΔΟΥ (ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ)

Η ίδια εξήγησε ότι στόχος της ΠΟΠΣ είναι η έκδοση επίσημου ψηφίσματος αναγνώρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και –όπως σημείωσε– αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ίσως απαιτηθούν επιπλέον συνεδριάσεις και διαδικασίες μέχρι να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα.

«Η αρχή μιας πιο δυνατής πορείας»

«Δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής. Είναι η αρχή μιας πιο δυνατής πορείας», τόνισε η κ. Σαχινίδου στον FLASH. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας, τονίζοντας ότι το επίτευγμα αυτό «ανήκει στα σωματεία, στην επιστημονική κοινότητα, στους απλούς ανθρώπους και σε όλους όσοι κράτησαν ζωντανή την ιστορική αλήθεια».

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΦΩΤΟ: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διεκδίκηση αφορά συνολικά τη Γενοκτονία των χριστιανικών λαών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όχι αποκλειστικά των Ποντίων. «Η γενοκτονία έγινε σε όλη τη Μικρά Ασία, απέναντι στους χριστιανικούς λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», υπογράμμισε.



Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης της 19ης Μαΐου, η ΠΟΠΣ διοργανώνει λαμπαδηδρομία στην Καλαμαριά, με αφετηρία το μνημείο Γενοκτονίας της Αδελφότητας Κρωμναίων και κατάληξη το Καραμπουρνάκι, σημείο όπου έφτασαν τα πρώτα πλοία προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί τελετή μνήμης και κατάθεση στεφάνων στη θάλασσα για τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας.

«Η μνήμη είναι οφειλή»

Κλείνοντας, η κ. Σαχινίδου έστειλε μήνυμα με ιδιαίτερο συμβολισμό: «Η μνήμη δεν διαχωρίζεται από το μέλλον. Είναι οφειλή, ώστε να αποφύγουμε την απειλή του μέλλοντος. Εξάλλου, όποιος λαός ξεχνά την ιστορία του, κινδυνεύει να τη ζήσει ξανά με δραματικό τρόπο».

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η συζήτηση στην Ευρωβουλή έρχεται μετά από μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ουσιαστικά δύο χρόνια νωρίτερα μέσω της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της επικεφαλής της, Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Η ΕΛΙΖΑ ΒΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ (ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ)

Η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί κομβικό θεσμό για τη διεκδίκηση ιστορικής δικαίωσης, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να παραμένει προσηλωμένη στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιστορικής αλήθειας και της συλλογικής μνήμης.

«Ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και ηθικής υποχρέωσης»

Η ίδια η κ. Βόζεμπεργκ, η οποία θα είναι η μοναδική ομιλήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ στη συζήτηση, τόνισε μεταξύ άλλων πως η αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί «ζήτημα ιστορικής δικαίωσης και ηθικής υποχρέωσης για την ευρωπαϊκή οικογένεια», προσθέτοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς για πρώτη φορά το συγκεκριμένο ζήτημα φτάνει σε τόσο υψηλό θεσμικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση της 19ης Μαΐου στο Στρασβούργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από τη Γενοκτονία των Ποντίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έντονο συμβολισμό αλλά και υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια.