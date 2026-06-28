Διπλωματικό «χτύπημα» στην Άγκυρα από Ισραήλ: Αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την Κυριακή ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονία των Αρμενίων - έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα - ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αναφέρει ότι η κίνηση αυτή είναι μια «ηθική επιταγή» για το εβραϊκό κράτος. «Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνεις το σωστό» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Άγκυρα, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «γενοκτονία» για τις φρικαλεότητες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου εις βάρος των Αρμενίων (όπως και άλλων πληθυσμών της Ανατολής, μεταξύ των οποίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας).

Ο Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα έφερνε την αναγνώριση σε ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο την Κυριακή, έγραψε στο X, μετά την ομόφωνη ψήφιση του νομοσχεδίου ότι το Ισραήλ εντάσσεται στις 32 χώρες που «έχουν εκπληρώσει ένα ηθικό καθήκον αναγνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια και απορρίπτοντας τις προσπάθειες άρνησής της».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση στα εβραϊκά, είπε: «Αυτή η φρικτή γενοκτονία, η οποία έλαβε χώρα πριν από 100 και πλέον χρόνια, και τα γεγονότα της οποίας δεν είναι πραγματικά αμφισβητήσιμα, περιελάμβανε τη δολοφονία 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων και την καταστροφή μιας αρχαίας και ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς». «Κατά την άποψή μου, είναι ηθική μας επιταγή ως Εβραίοι - και σίγουρα ως κράτος του εβραϊκού έθνους - να λάβουμε την απόφαση που λάβαμε σήμερα», δήλωσε ο Σαάρ.



Σε μια προσπάθεια να αποφύγει την ένταση με την Τουρκία, το Ισραήλ απέφευγε εδώ και καιρό να χρησιμοποιεί τη λέξη «γενοκτονία» για να αναφερθεί στην εκστρατεία σφαγών, φυλακίσεων και αναγκαστικών απελάσεων που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο πρόδρομος της σημερινής Τουρκίας, εναντίον των Αρμενίων στα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας.

Η Τουρκία δέχεται ότι πολλοί Αρμένιοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις οθωμανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά αμφισβητεί τα στοιχεία και αρνείται εδώ και καιρό ότι οι δολοφονίες ήταν συστηματικά ενορχηστρωμένες και συνιστούν γενοκτονία.



Εν μέσω της «ρήξης» των σχέσεων με την Τουρκία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2025 ότι αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Η Άγκυρα τον κατηγόρησε τότε ότι επιδίωκε «να εκμεταλλευτεί τραγωδίες του παρελθόντος για πολιτικά κίνητρα». Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο το βράδυ αν υποστηρίζει το νομοσχέδιο για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Νετανιάχου απάντησε: «Σίγουρα το υποστηρίζω».

