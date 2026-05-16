Συνέδριο ΝΔ - Μαρινάκης: Προοδευτική είναι η κυβέρνηση που μειώνει φόρους

Στην ομιλία του στο Συνέδριο της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως οι επιλογές του κόμματος δικαιώνονται όταν κάποτε, όπως είπε, «προκαλούσαν ειρωνικά χαμόγελα».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον «προοδευτική» κυβέρνηση: «Μια κυβέρνηση που όχι μόνο μειώνει πάνω από 80 φόρους, αλλά δημιουργεί και 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μια κυβέρνηση που φέρνει το 112, που τολμά να αναγνωρίζει τα λάθη της και να κάνει διορθωτικές κινήσεις, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δικαιωνόμαστε για όλα όσα πρεσβεύουμε τόσα χρόνια και γι' αυτό η Ελλάδα από εκεί που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, τώρα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Κάποιοι είναι εδώ, κάποιοι δεν είναι εδώ, ίσως έχουν παράπονα και αντιρρήσεις. Αυτό είναι λογικό και θεμιτό αλλά η ΝΔ μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, να βάζουμε τα μεγάλα πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις έχουμε».